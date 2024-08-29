Doktorun doğumda çektiği fotoğrafları görünce şoke oldu! Genç kadın soluğu mahkemede aldı

29 Ağustos 2024 12:25 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:31

Kahramanmaraş merkezli 8 Şubat depremlerinden sadece 20 gün sonra Reyhanlı'da özel bir hastanede doğum yapan İlknur Dolğun ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Çocuklarını sağlıkla dünyaya getiren 29 yaşındaki İlknur Dolğun, hayatının şokunu yaşadı.

Normalde başörtü takan Dolğun'ın saçlarının açık olduğu ve bebeklerin yüzünün gözüktüğü sosyal medya paylaşımını gören yakınları durumu genç kadın ile paylaştı.

Gördüğü fotoğraflar karşısında şoke olan kadın, rıza dışı çekilen fotoğraflarla birlikte savcılığa koştu.

DAVADA ÇIKACAK KARAR EMSAL OLABİLİR

Cumhuriyet Savcısı suçun işlendiğine ilişkin şüpheyi yeterli buldu ve iddianamesinde doktorun kamu adına cezalandırılmasını mahkemeden talep etti. Mağdur Dolğun çifti, kendilerinin yaşadıklarını başkalarının yaşamaması için devam eden davada çıkacak kararın örnek niteliği taşıyacağına inanıyor.

"EŞİMLE TARTIŞTIM, SORUN YAŞADIK"

Yapılan paylaşım sonrası üzüntü yaşadığını ve psikolojik olarak etkilendiğini belirten anne İlknur Dolğun, “İkiz bebeklerim oldu, doğum yaptım. Fotoğrafımı çekmişler, sosyal medyaya atmışlar. Benim sosyal medya hesabım yoktur. Akrabalarımız bana fotoğrafımı atıyor. Benim paylaşımlardan haberim olmadığını söyledim. Kendi canımla cebelleşirken benim fotoğrafımı çekip atmış. Ben kesinlikle imza atmadım, fotoğraf paylaşılmasına da iznim yoktu. Çok üzüldüm, ben başörtülü birisiyim. Eşimle tartıştım, sorun yaşadık. Bir hafta boyunca kendi canımla mücadele ederken bir de yaşananlara üzüldüm. Depremin ardından çok zor oldu. Psikolojik olarak çok etkilendim” dedi.

"BİZİM RIZAMIZ, İZNİMİZ DIŞINDA YAPILAN BİR PAYLAŞIMDI"

Eşinin rızası dışında çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşan doktor hakkında şikayetçi olduklarını ve yaşananların yargıya taşındığını dile getiren Süleyman Erdal Dolğun, “Eşim depremin ardından doğum yapacaktı, hastane bulamadık. Reyhanlı'da bulunan özel MMT Amerikan Hastanesi'ni bulduk. Doğum için gitti, bizim haberimiz olmadan doktor; eşimin ve çocuklarımın fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış. Bizim rızamız, iznimiz dışında yapılan bir paylaşımdı. Mahkemeye taşıdık, şikayetçi olduk. Şu an da mahkeme devam ediyor. Benim eşim başörtülü, saçları açık bir şekilde ve çocuklarımın yüzü gözükür bir şekilde paylaşmış. Bu durumu kimse kabullenmez. Bizim örf ve adetlerimizde böyle şeyler uygun değil. Reklam amacıyla hastaların sosyal medyada paylaşılması normal mi” ifadelerini kullandı.

"REKLAM YAPIYOR, BİZİM HABERİM YOKTU"

Yaşananların hukuka, kişisel mahremiyet haklarına ve özelikle inancına uygun olmadığını dile getiren Dolğun, hastanenin yaşananlar sonrası kendilerine para teklif ettiğini iddia ederek “Doktor beni aradı, benden özür diledi. ‘Biz bu kadar büyüteceğinizi bilmiyorduk' dedi. Kendisi için böyle şeyler normal gelebilir ama bizde bu konu önemli ve mahremimizi, canımızı teslim ediyoruz. Onlar açık, saçık bir şekilde fotoğraf çekmişler ve Instagramda paylaşmışlar. Çok fazla da takipçisi var, reklam yapıyor, bizim haberim yoktu. Yapılan doğru değil. Bizimle iletişime geçtiler, bana tanıdığım olan birini gönderdiler. Bana yüksek meblağ da para teklifinde bulundular ve ben kabul etmedim, cezalandırılmasını istedim, adalete güveniyoruz. Amacımız, bize yapılanın başka birine yapılmaması. Sadece reklam amacıyla eşinin ve çocuklarının fotoğrafının rıza dışı paylaşılmasını kendisi ister mi doktora da sormak isterim. Ben istemiyorum ama benim başıma geldi” şeklinde konuştu.

Olayın gerçekleştiği Özel Reyhanlı MMT Amerikan Hastanesi konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.