Doktorun intihar anları kamerada! Bu fotoğrafı ve notu paylaşıp balkondan atladı

12 Ağustos 2024 12:51 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 12:55

İnternetten alışveriş yapanlar aman dikkat! 6 bin liralık süpürge için 96 bin lira ödedi

İnternetten alışveriş yapanlar aman dikkat! 6 bin liralık süpürge için 96 bin lira ödedi

Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Nefroloji Uzm. Dr. Ayhan Haspulat'un balkona çıktığını ve intihar edeceğini düşünen komşuları hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekipler, şişme yatağı balkonun altına çekmeye çalışırken doktor balkondan atlayarak intihar etti.

Beton zemine düşerek ağır yaralanan doktor, kaldırıldığı özel hastanede meslektaşlarının çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Eşinden boşandığı öğrenilen doktorun balkonundan atladığı evi bir ay önce kiraladığı belirtildi.

İNTİHAR NOTU BIRAKTI

Sosyal medya hesabından 6 saat önce çocuklarıyla birlikte fotoğraf paylaşan Haspulat, "Bir süre buralarda olmayacağım, üç mucize bırakıyorum, sevgiyle kalın" notu düştü. İntihar anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.