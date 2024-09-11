Dolandırıcı zabıt katibinden pişkin savunma: "Bana borçlu çıkacaklar"

11 Eylül 2024 15:23 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 16:05

Bakırköy Adliyesi’nde zabıt katibi olarak görev yapan Süleyman Demirel'in yüksek kar ile 8 vatandaşı dolandırdığı davanın görülmesine devam edildi. Vatandaşları milyonlarca lira dolandıran Demirel'in mahkemedeki pişkin savunması şaşkına çevirdi.

Pikniğe gittiği derenin içerisinde buldu, araştırınca şoke oldu: İyi bir fiyat veren olursa satarım

Pikniğe gittiği derenin içerisinde buldu, araştırınca şoke oldu: İyi bir fiyat veren olursa satarım

Bakırköy Adliyesi’nde zabıt katibi olarak görev yaparken yüksek kar getirisi vaadiyle 8 vatandaşı milyonlarca lira dolandıran Süleyman Demirel'in yargılanmasına başlandı. 14 sanığın da aralarında bulunduğu dava Demirel'in pişkin ifadesi duyanları şaşkına çevirdi. Dolandırıcılık yapmadığını söyleyen Demirel, tahliyesini talep etti.

"BANA BORÇLU ÇIKACAKLAR"

Duruşmada savunma yapan sanık Süleyman Demirel, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, “Ben kimseyi dolandırmadım. Levent Sırataş, basına seksen milyon lira zararım var diyor ancak nasıl oluyorsa sonradan duruşmaya gelince bu rakam sekiz milyon liraya düşüyor. Aslına bakarsanız bu sekiz milyonun da bir hukuki dayanağı yok. MASAK raporu geldiğinde burada bulunanların hepsi bana borçlu çıkacak. Dosyada somut delil yoktur, tahliyemi talep ediyorum” dedi.

"ZARARLARINI GİDERECEĞİM"

Savunmasına devam eden Demirel, “Dilan Polat, bir tane bile delil bulunmadığından tahliye edilmiştir. Ben Polat’lar dan daha mı suçluyum? O insanlar tahliye oldular, ben ise 11 aydır tutukluyum. Bir kısım müştekinin 50’şer bin lira civarında zararlarını gidereceğim. Ben kimseden milyonları bulan miktarlarda para almadım” ifadelerini kullandı.

"BEN BİR KAÇ İNSAN UĞRUNA BURADA YARGILANIYORUM"

Geçtiğimiz celselerde tahliye edilen ancak adli kontrol şartına uymadığı tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan Abbas Kırmızı ise katıldığı duruşmada “Burada bulunanları tanımıyorum. Ben esnafım, tefecilikle alakalı bir işim yoktur. Bir iftiraya maruz kalarak dokuz ay cezaevinde kaldım, tahliye oldum, hala beraat edemedim. Ben bir kaç insan uğruna burada yargılanıyorum. Ben bir mahkemeden kaçmadım, bu süreçte de suçumun olmadığı bir şey yüzünden hiçbir şekilde kaçmam” diye konuştu.

Bir başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunan tanık Mustafa Aytekin ise SEGBİS aracılığıyla beyanda bulundu. Aytekin, “2022 yılında Süleyman Demirel'in babası Zihni Demirel, müşteki Gökhan Aytekin’in kardeşini dolandırıldığını duydum. Bu durumu sorduğumda Süleyman Demirel bana borçları ödeyeceğini ve böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Beni sürekli Bakırköy Adliyesi çağırıyor babasıyla orada buluşmamı söylüyordu” dedi.

Beyanda bulunan müşteki avukatları, müştekilerin ve sanıkların aralarında geçen mesajların ve banka hesaplarına giriş çıkış yapılan paraların incelenmesini talep ederek sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı ise eksik hususların giderilmesini ve sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Savcı, Abbas Kırmızı’nın tutuklanmasını da istedi.

SANIĞA ZARARI GİDEREBİLMESİ İÇİN SÜRE VERİLMESİNE HÜKMEDİLDİ

Ara kararını açıklayan hakim, sanık Süleyman Demirel’in tutukluluk halinin devamına, salonda bulunan ve adli kontrol şartına uymadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan Abbas Kırmızı’nın ise kolluk görevlilerince tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme, sanık Demirel’in savunmasında bir kısım müştekinin 50’şer bin lira civarındaki zararını gidereceğine yönelik verdiği ifadeye istinaden sanığın ödeme yapabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.