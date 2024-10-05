Dolandırıcılar bu kez terörden beslendi! 'Adınıza hesap açtılar' mesajına dikkat

05 Ekim 2024 10:02 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 10:02

Ankara'da polis ekipleri dolandırıcıların yeni yöntemini tespit etti. Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar vatandaşları terör üzerinden dolandırıyordu. Türk güvenlik güçleri Ankara merkezli 7 ilde operasyon yaptı.

Cep telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı! 48 bin TL'si buhar oldu

Cep telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı! 48 bin TL'si buhar oldu

Türkiye’de teknoloji geliştikçe her geçen gün artan dolandırıcılık faaliyetlerine yenisi eklendi. Dolandırıcıların terörden beslendiği yöntemi pes dedirtti. Vatandaşların telefonuna mesaj atan veya çağrı merkezi sistemiyle arayan dolandırıcılara yeni operasyon yapıldı. Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, isimlerinin terör soruşturmasında geçtiğini söyleyerek tuzak kuran şebekeye Ankara merkezli 7 ilde baskın düzenlendi.

''ADINIZ TERÖR SORUŞTURMASINDA GEÇİYOR''

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, “isminiz terör soruşturmasında” geçiyor diyerek tuzağa düşüren ve dolandırıcılık yapan çeteyi tespit etti. İki aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Ankara merkezli İstanbul, Mersin, Hatay, Antalya, Mardin, Şanlıurfa ve Elazığ'da icra ettikleri eşzamanlı operasyonda 17 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Tamamı Ankara Emniyeti'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

ÇAĞRI MERKEZİ GİBİ FAALİYET GÖSTERİYORLARDI

Zanlıların, vatandaşları arayarak, “Size operasyon yapılacak, paralarınız seri numarasının alınması lazım, hesabınız terör örgütü tarafından ele geçirildi, adınıza hesap açıldı, örgüt tarafından kimliğiniz çıkartıldı” gibi yalanlar söylediği öğrenildi. Şüphelilerin bu yöntemlerle ağına düşürdükleri kişilerden isimlerinin silinmesi için para istedikleri ve yüklü miktarda haksız kazanç elde ettikleri aktarıldı.

DİKKAT DAĞITMAK İÇİN PARAYI ELDEN ELE DOLAŞTIRMIŞLAR

Şebeke mensuplarının, dolandırdıkları mağdurlardan aldıkları paraları birbirlerine devrettikleri, para dolu çantaları sürekli araç değiştirerek taşıdıkları ve bu yöntemle de dikkat dağıtmaya çalıştıkları belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi.