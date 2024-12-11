Dolandırıcılara 4 ilde büyük operasyon! 124 milyon TL'lik para ağı çökertildi

11 Aralık 2024 08:19 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 08:28

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 4 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Siberağ-11” operasyonlarında hesaplarında 124 Milyon TL işlem hacmi bulunan 46 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Güvenlik güçlerinin sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi, sahte ilanlar ve yasa dışı bahis​ reklamlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden suç şebekelerine yönelik mücadelesi devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 4 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik Jandarma​ tarafından düzenlenen “Siberağ-11” operasyonlarında hesaplarında 124 Milyon TL işlem hacmi bulunan 46 şüphelinin yakalandığını ve bu şüphelilerden 30'unun tutuklandığını açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı operasyonun detayları;

"Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Elazığ Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen “Siberağ-11” operasyonlarında şüphelilerin; Sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak, İnternet ortamında cep telefonu, ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak,

Sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi."