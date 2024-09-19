Dolandırıcılardan sosyal medyadaki yeni tuzağı: Gümrük yalanıyla büyük vurgun!

19 Eylül 2024 07:58 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 08:20

Türkiye'de her geçen gün yeni yöntemler geliştiren dolandırıcılar bu kez de "gümrüğe takılan malları satıyoruz" yalanıyla binlerce kişiyi mağdur etti. Dolandırıcılar önce sosyal medya üzerinden piyasa değeri 45 bin TL olan ürünü "vergisi yok" deyip 15 bin TL'den satışa koyuyor sonra ise satın almak isteyen vatandaştan ürünün parasını alıp ortadan kayboluyor. İşte detaylar...

Dolandırıcılar vatandaşları her geçen gün farklı yöntemlerle tuzağa düşürmeye devam ediyor. Bu kez de "gümrüğe takılan malları satıyoruz" yalanıyla sosyal medya​ kullanıcılarının karşısına çıkan dolandırıcılar binlerce kişiyi kandırıp milyonlarca liralık vurgun yaptı.

45 BİN TL'LİK ÜRÜNÜ 15 BİN TL'YE SATIYORLAR

Sosyal medya üzerinden açtıkları hesaplarda örneğin piyasa değeri 45 bin TL olan bir elektronik ürünü "gümrüğe takıldığı ve vergisiz" olduğu yalanıyla 15 bin TL'den satışa koyan dolandırıcılar, kendileriyle iletişime geçen vatandaşlara bu ürünleri satıp daha sonra ortadan kayboluyorlar.

İNANDIRICI OLSUN DİYE TAKİPÇİ SATIN ALIYORLAR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Bazı sosyal medya sayfalarda vatandaşa piyasadan 3-4 katı daha ucuza gelecek şekilde elektronik eşya satışı vaat edildiği tespit edildi. Bu hesaplar vatandaşları takipçi sayılarının fazla olması için parayla takipçi satın alarak gerçek bir satıcı olduğuna inandırmaya çalışıyor. Daha sonra da örneğin Türkiye satış fiyatı 45 bin TL olan bir ürün, sözde gümrüğe takıldığı ve vergisiz olduğu iddiasıyla 15 bin TL'ye satıldığı yalanı satışa koyuluyor.

GÜMRÜK VERGİSİ ÖDENMESİ TALEP EDİLİYOR

Yalnızca WhatsApp​ üzerinden irtibata geçilebilen sahtekârlar, ağlarına düşürdükleri vatandaşlardan parayı aldıktan sonra ortadan kayboluyor. Ürün satın almak için kendilerine ulaşan vatandaşlara başkalarından kiralanan şahıs hesaplarına parayı atmalarını isteyen dolandırıcılar, bu parayı aldıktan sonra ise ürünün kargoya verilebilmesi için bir de yaklaşık 2 bin TL'lik sözde gümrük vergisi ödenmesini talep ediyorlar.

PARAYI ALDIKTAN SONRA ORTADAN KAYBOLUYORLAR

Bu para da gönderildiğinde dolandırıcılar vatandaşla irtibatını kesiyorlar. Sözde gümrük vergisini göndermeyen vatandaşlardan parayı alabilmek için ise korkutma yöntemi uygulanıyor. Gönderdikleri paranın yanacağı ya da dava açılacağı yalanını ortaya atan sahtekârlar bu şekilde vatandaşı korkutuyor.

DİKKAT! GÜMRÜK MALLARI SADECE 2 YÖNTEMLE SATILIYOR

Gümrüğe takılan mallar yalnızca iki yöntemle Ticaret Bakanlığı tarafından satılabiliyor. Eihale.gov.tr üzerinden açık artırma usulüyle ürünlerin toplu satışı yapılırken, tasfiye satış mağazalarında ise perakende satışlar yapılıyor. Tasfiye satış mağazaları İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Edirne gibi illerde bulunuyor. Bunun dışında gümrük mallarının satışı bulunmuyor.