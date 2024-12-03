Dolandırıcıların akılalmaz oyunu! 35 milyon lira kaptıran profesörün ifadesi ortaya çıktı! Her şeyi tek tek anlattı

03 Aralık 2024 08:14 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 09:02

Kendilerini istihbarat personeli gibi tanıtan dolandırıcılara 35 milyon lirasını kaptıran 80 yaşındaki emekli profesör Bekir Nihad Peynircioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Profesör nasıl dolandırıldığını adım adım anlattı. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini hep bir ağızdan okuyup ağladılar diyen Peynircioğlu "Bu bizi çok etkiledi, inandık. Bu bir vatan borcu dediler. Operasyon yaptıklarını söylediler biz de inandık." ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...

80 yaşındaki ODTÜ​'lü emekli profesör Bekir Nihad Peynircioğlu dolandırıcıların akılalmaz oyununa geldi. Bozcaada​'da eşiyle birlikte mütevazi bir yaşam süren Ordinaryüs Profesör A. Hamdi Peynircioğlu'nun oğlu Profesör Bekir Nihad Peynircioğlu, "MİT mensubuyuz" diyerek kendisini arayan şüphelilere, 35 milyon TL kaptırdı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda; 10 şüpheli, başka bir profesörü dolandırmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

NASIL DOLANDIRILDIKLARINI ANLATTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; "Emekli profesör, 35 milyon lirasını nasıl kaptırdığını detaylı bir şekilde anlattı. İlk aramanın 24 Temmuz'da olduğunu belirten Profesör Bekir Nihad Peynircioğlu, "11 sıralarıydı. Eşimin hattından aradılar. Kendisini MİT​'ten biri olarak tanıttı. Daha sonra tekrar aradı bu sefer telefonu ben açtım. Bize resmilerimizin değişik olduğu kimliklerimizin resmini attı. Ardından özel bir bankadan benim ve eşim adına gönderilmiş dekontları bizimle paylaştı. Sonra hemen sildi. Makbuzlarda eşim ve benim adım geçiyordu. Terör örgütü FETÖ'ye hesaplarınızdan para aktarılmış dediler. Daha sonra bu görüntüleri sildirdiler. Bize dolandırılan insanların videolarını izlettirip sizde bunlar gibi mağdur olabilirsiniz dediler.

Bizi ikişer saat aramaya başladılar. Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyup ağladılar. Bu bir vatan borcu dediler. Operasyon yaptıklarını söylediler bizde onlara inandık" dedi.

E-DEVLET ŞİFRELERİMİ PAYLAŞTIM

Dolandırıcıların hangi bankada hesabımız olduğunu tek tek sorduğunu söyleyen Profesör Bekir Nihad Peynircioğlu, " E devlet şifrelerimizi istediler.

Biz de güvenip onlara verdik. İsimlerini, Zafer Aktaş, Selami Yıldız, İlyas Kayış, Atalar Yıldırım olarak tanıttılar. Biz daha çok Selami Yıldız ile görüştük.

Bize hesaplarımızın korumaya alındığını söylediler. Paralarımızı çekip teslim etmemizi söylediler. Biz de, ilk etapta 05.08.2024 tarihinde 409 bin 509 dolar, 12.08.2024 tarihinde 70 bin dolar, 250 bin euro, 74 bin sterlin, 06.09.2024 tarihinde 174 bin 587 dolar parayı önce Güzelyalı taraflarında arından İntepe de ve son olarak Ezine taraflarında gözlüklü bir beye teslim ettik" diye konuştu

YURTDIŞINA OPERASYONA GİDİYORUZ DEDİ

Paraları aldıktan sonra hızlı bir şekilde oradan uzaklaştıklarını söyleyen Peynircioğlu, " Bir süre aramalar kesildi. Bize yurtdışına operasyona gideceğiz dediler. Sonra iletişim tamamen kesildi. Biz dolandırdığımızı anlayıp kızımıza söyledik" dedi.