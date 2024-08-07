Dolandırıcıların son yöntemi İnterpol! 1.6 milyon TL'yi cebe indirdiler

07 Ağustos 2024 15:27 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 15:36

Bir tatil paylaşımı tüm servetinize mal olabilir! Uzman isim akılalmaz dolandırıcılık için uyardı

Bir tatil paylaşımı tüm servetinize mal olabilir! Uzman isim akılalmaz dolandırıcılık için uyardı

Dolandırıcılar her yolu deniyor.

Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da dolandırma vakaları son bulmak bilmiyor.

Son örnek Çorum'da yaşandı.

Telefonla dolandırıldığından şüphelenen bir kadın, Oğuzlar İlçe Emniyet Amirliğine başvurarak şikayetçi oldu.

1 MİLYON 650 BİN LİRA GÖNDERDİ

Kadın ifadesinde, telefonda kendisini Interpol görevlisi olarak tanıtan kişinin, "İlçede terör örgütü FETÖ'ye yönelik kapsamlı bir operasyon yapılacağını, kendisinin de gözaltına alınacak kişiler arasında yer aldığını, kendilerine yüklü miktarda ödeme yapması durumunda gözaltına alınmaktan kurtulabileceğini" söylemesi üzerine 4 ayrı banka hesabına 3 gün içinde 1 milyon 650 bin lira gönderdiğini, zanlının operasyon için ilçeye geldiklerini ve elindeki altınları da belirledikleri bir noktaya bırakmasını isteyince durumdan şüphelendiğini belirtti.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla ilçedeki yabancı kişileri takibe aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, incelemede hareketlerinden şüphelendikleri 19 yaşındaki H.C'yi Fatih Caddesi'nde gözaltına aldı.

Ankara'dan kiraladığı otomobille Oğuzlar ilçesine geldiği belirlenen H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.