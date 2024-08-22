Dolandırıcıların yeni tuzağı telefon faturası: Gelen mesaja dikkat! Para havalesi yapmayın

22 Ağustos 2024 10:02 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 10:02

Son dönemlerde teknolojinin her alanını kullanarak yöntemlerine yenisini ekleyen dolandırıcılar bu kez cep telefonu faturalarını hedef aldı. Dolandırıcılar cep telefonu faturaları üzerinden vatandaşa tuzak kuruyor.

''FATURANIZ ÖDENDİ'' MESAJINA DİKKAT!

Önce rastgele bir numara seçiliyor sonra mobil bankacılık üzerinden fatura ödeniyor. Faturası ödenen vatandaşa mobil operatöründen "Faturanız ödendi" mesajı geliyor. Daha sonra dolandırıcılar devreye giriyor.

O numaranın sahibini arayıp "Faturanızı yanlışlıkla dedem/yakınım ödemiş, bir hata oldu. Lütfen ücreti geri iade eder misiniz?" gibi masum görünen taleplerle insanları kandırıyor. Vatandaş gerçekten ödemenin yapıldığını görünce iyi niyetle parayı geri ödüyor. Ancak dolandırıcıların asıl oyunu burada başlıyor. Dolandırıcı, birkaç gün içinde "hatalı ödeme" gerekçesiyle ödediği faturayı bankasından geri alıyor.

Bu durumda hem iade edilen para hem de faturanın iptali nedeniyle elde edilen para dolandırıcının cebine giriyor, mağdur ise bu iki yönlü dolandırıcılığın kurbanı oluyor.

Uzmanlar, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların öncelikle bankalarıyla iletişime geçmelerini, ödeme yapan kişiyi doğrulamadan kesinlikle herhangi bir iade işlemi yapmamalarını tavsiye ediyor.

EMEKLİ VATANDAŞ YÖNTEMİN KURBANI OLDU

Ankara’da yaşayan bir emekli bu yöntemin kurbanı oldu. Kendini asker olarak tanıtan bir dolandırıcı, "Yanlışlıkla GSM faturanızı ödedim" diyerek emekliyi kandırdı. Emekli, GSM firmasından faturasının ödendiğini teyit edince dolandırıcıya parayı havale etti.

Emekli vatandaş 4 ay sonra gelen icra ihbarıyla şoke oldu. İhbarda, emeklinin ödenmemiş borcu olduğu belirtiliyordu. Mağdur emekli, dolandırıcının ödediği faturayı geri aldığını, kendisinin gönderdiği parayla da çifte kazanç sağladığını öğrendi.

GSM OPERATÖRLERİ UYARDI

Son dönemde bu yöntemin artması üzerine GSM operatörleri de vatandaşları uyarmaya başladı. Operatörler, herhangi bir yanlış ödeme durumunda kullanıcıların doğrudan GSM şirketleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini, asla bireysel olarak para havalesi yapmamalarını öneriyor.