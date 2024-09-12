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Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! 'Eşin seni aldatıyor' e-posta mesajıyla hedef alıyorlar

Editör: Murat Makas / Kaynak: chip
12 Eylül 2024 17:15 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 17:16
Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! &#039;Eşin seni aldatıyor&#039; e-posta mesajıyla hedef alıyorlar

Türkiye'de dolandırıcılık yöntemlerine internet ile yenileri ekleniyor. Dolandırıcılar bu kez e-postalar ile evli çiftleri hedef aldı. Bir e-postada bilgisayar korsanları, ''eşin seni aldatıyor'' ifadeleriyle kişileri ağına alıyor. Uzmanlar gönderilen bu web linkleri konusunda uyarıyor.

Dolandırıcılar son zamanlarda sosyal medya​ uygulamaları ve e-postalar ile evli çiftleri hedef alıyor.

Reddit kullanıcılarının fark ettiği yeni e-posta​ dolandırıcılığına göre, korsanlar artık "eşin seni aldatıyor" konulu bir posta göndermeye başladıl. Bu posta, aynı zamanda bu iddiayı destekleyecek kanıtlar ortaya çıkardı.

E-postada hedef alınan kişi ve eşinin isimleri de yer alıyor, böylece kişiler e-postanın doğru olduğuna inanmaya başlıyor. Hatta korsanlar bazen nadiren kullandığınız göbek adı gibi elde edilmesi zor bilgileri dahi biliyor.

Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! 'Eşin seni aldatıyor' e-posta mesajıyla hedef alıyorlar - 1. Resim

WEB BAĞLANTISINA SAKIN TIKLAMAYIN!

Korsanlar, gerekli bilgilerin alınması için sizi bir web sayfasına yönlendiriyor. Zararlı web sitesine tıklandığında zararlı yazılımlar inmeye başlıyor.

Uzmanlar benzer isimle bir e-posta​ aldığını takdirde açmadan silinmesinin faydalı olduğunu söylüyor.

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Kaynak: chip
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