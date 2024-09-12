Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! 'Eşin seni aldatıyor' e-posta mesajıyla hedef alıyorlar

12 Eylül 2024 17:15 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 17:16

Türkiye'de dolandırıcılık yöntemlerine internet ile yenileri ekleniyor. Dolandırıcılar bu kez e-postalar ile evli çiftleri hedef aldı. Bir e-postada bilgisayar korsanları, ''eşin seni aldatıyor'' ifadeleriyle kişileri ağına alıyor. Uzmanlar gönderilen bu web linkleri konusunda uyarıyor.

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Dolandırıcılar son zamanlarda sosyal medya​ uygulamaları ve e-postalar ile evli çiftleri hedef alıyor.

Reddit kullanıcılarının fark ettiği yeni e-posta​ dolandırıcılığına göre, korsanlar artık "eşin seni aldatıyor" konulu bir posta göndermeye başladıl. Bu posta, aynı zamanda bu iddiayı destekleyecek kanıtlar ortaya çıkardı.

E-postada hedef alınan kişi ve eşinin isimleri de yer alıyor, böylece kişiler e-postanın doğru olduğuna inanmaya başlıyor. Hatta korsanlar bazen nadiren kullandığınız göbek adı gibi elde edilmesi zor bilgileri dahi biliyor.

WEB BAĞLANTISINA SAKIN TIKLAMAYIN!

Korsanlar, gerekli bilgilerin alınması için sizi bir web sayfasına yönlendiriyor. Zararlı web sitesine tıklandığında zararlı yazılımlar inmeye başlıyor.

Uzmanlar benzer isimle bir e-posta​ aldığını takdirde açmadan silinmesinin faydalı olduğunu söylüyor.