Dolandırıcıların yöntemi 'pes' dedirtti! Milyonluk vurgun yaptılar

28 Eylül 2024 07:51 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 08:23

Dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemlerle karşımıza çıkıyor. Bu kez elektronik sektörünü ve telefon bayilerini hedef aldılar. "Açılmamış ürün iadesi" adı verilen bu yeni dolandırıcılık yöntemi ünlü markalar olmak üzere bir çok elektronik satan iş yerlerini mağdur etti. İşte detaylar...

Her geçen gün yeni yöntemler geliştiren dolandırıcılar bu kez de elektronik ürünlerde yaptıklarıyla 'pes' dedirtti. Akılalmaz yöntemde dolandırıcılar, bayiden cihazı alıyor. Orijinal ürünün yerine farklı nesne yerleştiriyor. Kutuyu da 'sıfır paket' gibi ambalajlatıp, mağazaya iade ediyor. Bayi ise ürünü yeniden başkasına sattığında dolandırıldığını anlamış oluyor.

ÖZELLİKLE CEP TELEFONU​ SATIN ALIYORLAR

Dolandırıcılar, elektronik bayilerden özellikle cep telefonları ve pahalı elektronik cihazları satın alıyor. Ardından ürünlerin kutusunu dikkatlice açıp, içindeki orijinal cihazları alıyor. İçine sahte veya benzer ağırlıkta farklı nesneler yerleştiren dolandırıcılar, daha sonra kutuyu "Sıfır paket" görüntüsü vererek yeniden ambalajlatıyor.

Bu ambalaj işlemi, genellikle merdivenaltı atölyelerde ya da basit makinelerle yapılıyor. Kutunun jelatinli ve açılmamış görünümüne aldanan mağazalar ise iade talebini kabul ediyor.

Satışı geçen hafta başlayan yapay zekâlı yeni iPhone​ ve Samsung​ başta olmak üzere yüksek fiyatlı birçok cep telefonu markası hedefte. Dolandırıcılar cep telefonu dışında harici disk, hafıza kartı, bluetooth kulaklık, iPad, dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, lensler, oyun konsolları ve bazı akıllı ev cihazları için de benzer yöntemi kullanıyor. Savcılık dosyalarında yer alan bazı ifadeler, dolandırıcıların ürünleri yeniden ambalajlayarak mağazaya iade ettikten sonra hiçbir şüphe uyandırmadan iadeyi gerçekleştirdiklerini doğruluyor.

DEPOLARDA DA MİLYONLUK VURGUN

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu dolandırıcılık​ yalnızca bireysel müşterileri etkilemiyor, aynı zamanda elektronik depolarda çalışan bazı kişilerin de benzer yöntemlerle mağduriyet yaşattığı iddia ediliyor. Şikâyetler arasında, depolarda çalışan bazı kişilerin, depoya giren orijinal ürünleri sahte ürünlerle değiştirerek büyük vurgun yaptığı da yer alıyor. Birçok ünlü marka savcılığa başvurarak soruşturma talep etti. Dolandırıcıların kullandığı bu yöntemin daha geniş çaplı olabileceği düşünülüyor ve soruşturmalar derinleştiriliyor.

TİTİZLİKLE İNCELENİYOR

Savcılık kaynaklarından elde edilen bilgiler, bu dolandırıcılık yöntemiyle mağdur olan kişilerin sayısının her geçen gün arttığını gösteriyor. Mağdurlar, yaşadıkları maddi zararların yanı sıra, marka ve bayilerin durumu ciddiye almaması nedeniyle psikolojik olarak da zor günler geçirdiklerini ifade ediyor. "Aldığım ürünün sahte çıkması ve geri dönüşte yaşadığım zorluklar, sürecin karmaşıklığını gösterdi" diyen bir mağdur, sürecin yıpratıcı olduğunu dile getirdi. Adli makamlar, vatandaşların şikâyetini titizlikle incelerken, iade konusunda yasal düzenleme de gelebilir.