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 | Suat Vilgen

Dolandırıcılık riski en yüksek tatil rotaları açıklandı! Taksiciler sayesinde listedeyiz

Seyahat planı yaparken dolandırıcılık tehlikesine karşı dikkatli olunması gereken yerler belli oldu. Türkiye’den İstanbul da, taksi dolandırıcılık vakaları nedeniyle riskli destinasyonlar arasında gösterildi. Listede başka sürpriz şehirler de var. İşte detaylar...

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Dolandırıcılık riski en yüksek tatil rotaları açıklandı! Taksiciler sayesinde listedeyiz
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 10:10

Tatilciler, seyahat planlarını yaparken dolandırıcılık tuzaklarına karşı dikkatli olmalı. Mastercard Economics Institute’un yeni raporuna göre, turizm sektöründe dolandırıcılık vakaları özellikle yaz aylarında artıyor ve bazı şehirlerde risk oranları dünya ortalamasının çok üzerinde seyrediyor. İstanbul da dolandırıcılık riski yüksek şehirler arasında yer alıyor.

Dolandırıcılık riski en yüksek tatil rotaları açıklandı! Taksiciler sayesinde listedeyiz

EN RİSKLİ ŞEHİR MEKSİKA'DA

Araştırmada yaklaşık yirmi şehir incelendi. Seyahat dolandırıcılığının en düşük olduğu şehirler San Francisco (ABD), Dublin (İrlanda), Seul (Güney Kore), Budapeşte (Macaristan) ve Edinburgh (İngiltere) olurken; en yüksek risk Cancun (Meksika), Hanoi (Vietnam), Dakka (Bangladeş) ve Bangkok’ta (Tayland) gözlendi.

Dolandırıcılık riski en yüksek tatil rotaları açıklandı! Taksiciler sayesinde listedeyiz

BARCELONA BİLE GÜVENLİ DEĞİL

Seyahat acentesi dolandırıcılıkları en çok Çin'inHong Kong kenti (yüzde 70), Delhi (Hindistan) ve İspanya'nın ünlü şehri Barselona’da (yüzde 64), Cancun’da ise yüzde 48 oranında görülüyor.

Dolandırıcılık riski en yüksek tatil rotaları açıklandı! Taksiciler sayesinde listedeyiz

TAKSİCİLER İSTANBUL'UN ZAYIF KARNI

Taksi ve araç kiralama dolandırıcılıkları da yaygın. Örneğin, Jakarta’da (Endonezya) yüzde 66 oranla en yüksek taksi dolandırıcılığı yaşanırken; Bangkok, İstanbul ve Londra (İngiltere) da bu konuda riskli şehirler arasında yer alıyor.

Dolandırıcılık riski en yüksek tatil rotaları açıklandı! Taksiciler sayesinde listedeyiz

Yemek sektörü de dolandırıcılıktan muaf değil. Özellikle Los Angeles ve New York’ta yemek siparişlerinde eksik teslimatlar veya yüksek servis ücretleri nedeniyle dolandırılma vakaları dikkat çekiyor.

ANTALYA DA KONAKLAMADAN LİSTEDE

Konaklama dolandırıcılıklarında ise tatilciler sahte ilanlarla karşılaşabiliyor. Phuket (Tayland) ve Antalya (Türkiye), bu tür dolandırıcılık oranlarının en yüksek olduğu bölgeler arasında.

Dolandırıcılık riski en yüksek tatil rotaları açıklandı! Taksiciler sayesinde listedeyiz

Uçak ve tren biletlerinde ise dolandırıcılık oranı nispeten düşük kalıyor, genellikle yüzde 10’un altında seyrediyor.

2024'TEN BU YANA ARTIŞTA

Araştırma ayrıca, seyahat planlamasının erken aşamalarında dolandırıcılık riskinin arttığını ve 2024 yılında bu tür dolandırıcılığın geçen yıla göre yüzde 12’den fazla yükseldiğini gösteriyor.

ETİKETLER
#seyahat rotası
#güvenli tatil
#taksi dolandırıcılığı
#Gündem
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