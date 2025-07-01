Dolar bugün ne kadar oldu, euro ve sterlin kaç TL? İşte 1 Temmuz döviz kurları

Dolar yeni haftayı geçen hafta kapanışta olduğu gibi yine yukarı yönlü olarak açtı. Euronun sabah saatleri itibarıyla yönü aşağı. İşte 1 Temmuz 2025 döviz kurları...
İran ve İsrail arasındaki çatışmalarda kısmi ateşkes sağlamasının ardından, küresel piyasalarda tedirginlik şimdilik azaldı. Bu durum altın fiyatları açısından aşağı yönllü bir etki yaparken dolar kuru başta olmak üzere Batılı para birimleri ise toparlanmaya geçti. Buna karşın Orta Doğu’da ateşkesin kalıcılığına yönelik belirsizlik, döviz kurları üzerinde dalgalanma şeklinde kendini gösteriyor. Uzmanlar para piyasalarında kısa vadeli oynaklığın artabileceğini belirtiyor. Peki bugün güncel döviz kurları ne durumda? Dolar kuru ne kadar oldu? Euro, sterlin fiyatı ne kadar? İşte 1 Temmuz 2025 döviz kurları...
Dolar alış: 39,8185 TL
Dolar satış: 39,8512TL
Euro alış: 46,9359 TL
Euro satış: 47,0788 TL
Sterlin alış: 54,7406 TL
Sterlin satış: 54,8280 TL