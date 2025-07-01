Dolar bugün ne kadar oldu, euro ve sterlin kaç TL? İşte 1 Temmuz döviz kurları

İran ve İsrail arasındaki çatışmalarda kısmi ateşkes sağlamasının ardından, küresel piyasalarda tedirginlik şimdilik azaldı. Bu durum altın fiyatları açısından aşağı yönllü bir etki yaparken dolar kuru başta olmak üzere Batılı para birimleri ise toparlanmaya geçti. Buna karşın Orta Doğu’da ateşkesin kalıcılığına yönelik belirsizlik, döviz kurları üzerinde dalgalanma şeklinde kendini gösteriyor. Uzmanlar para piyasalarında kısa vadeli oynaklığın artabileceğini belirtiyor. Peki bugün güncel döviz kurları ne durumda? Dolar kuru ne kadar oldu? Euro, sterlin fiyatı ne kadar? İşte 1 Temmuz 2025 döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (1 TEMMUZ)

Dolar alış: 39,8185 TL

Dolar satış: 39,8512TL

1 TEMMUZ EURO KAÇ TL?

Euro alış: 46,9359 TL

Euro satış: 47,0788 TL

1 TEMMUZ STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 54,7406 TL

Sterlin satış: 54,8280 TL

1 TEMMUZ 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI