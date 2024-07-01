Dolar kuru ateşini kaybetti! Döviz piyasalarında temmuz ayının ilk verileri geldi
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 08:27 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 08:32
Dolar kuru başta olmak üzere döviz kurlarında yaşanan yükseliş Temmuz ayının ilk gününde stabil seyre geçti. Bir ara 33 lira bandını aşarak tarihi zirveyi gören dolar/TL kuru, yeni haftanın ilk gününde ateşini kaybetmiş gözüküyor. İşte 1 Temmuz 2024 dolar fiyatı ve döviz kurları
Dolar kuru, son haftalarda yaşanan yükseliş trendini sürdürerek geçtiğimiz hafta tarihi zirveyi görmüş ve 33 lira bandını aşmıştüı. Ancak alıcılı bir seyir izleyen Dolar/TL, 28 Haziran itibariyle günü 32,94 seviyesine gerileyerek bir nebze de olsa nabız düşürmüştü.
Hafta sonu dövz piyasalarında önemli bir hareketlilik yaşanmazken dolar fiyatı da yatay bir seyre oturdu.
Peki yeni ayın ve yeni haftanın ilk gününde Dolar ne kadar oldu? İşte 1 Temmuz 2024 dövz kurları
DOLAR NE KADAR OLDU? EURO, STERLİN KAÇ TL?
Dolar/TL 32,78'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 35,35'ten alıcı bulurken, sterlin ise 4164'ten satılıyor.
1 TEMMUZ 2024 DÖVZ KURLARI
Kaynak: tgrthaber.com