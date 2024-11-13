Dolmabahçe Tüneli’nde İETT otobüsünde yangın! Tünel çift yönlü trafiğe kapatıldı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

13 Kasım 2024 08:18 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 08:22

Dolmabahçe Tüneli’nde korku dolu anlar yaşandı. Taksim istikametinde seyir halinde olan bir İETT otobüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında tünel tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Dolmabahçe Tüneli’nde Taksim istikametinde seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında tünel tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Haberin detayları geliyor... İlgili Haberler Son dakika | Muğla'da deprem oldu, Kandilli ilk verileri açıkladı İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangın faciası: Türkiye'yi hüzne boğan olayda acı detaylar