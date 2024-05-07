Dolmuş şoförlerinin kavgası şaşkına çevirdi

07 May 2024 10:57 - Güncelleme : 07 May 2024 11:00

Çiftçilerin korkulu rüyası tüm bahçeleri sarıyor! Fındık kurdu ve kokarca alarmı verildi

Çiftçilerin korkulu rüyası tüm bahçeleri sarıyor! Fındık kurdu ve kokarca alarmı verildi

İnegöl Avarlar Kavşağı'nda meydana gelen olayda, henüz isimleri öğrenilemeyen dolmuş şoförleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken şoförler yumruk yumruğa birbirini darp etti.

O anlar amatör kameraya yansırken, kavganın ardından ikisi de yollarına devam etti.