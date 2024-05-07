Dolmuş şoförlerinin kavgası şaşkına çevirdi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 May 2024 10:57 - Güncelleme : 07 May 2024 11:00
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dolmuş şoförleri birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İnegöl Avarlar Kavşağı'nda meydana gelen olayda, henüz isimleri öğrenilemeyen dolmuş şoförleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken şoförler yumruk yumruğa birbirini darp etti.
O anlar amatör kameraya yansırken, kavganın ardından ikisi de yollarına devam etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı