Dolu bir anda vurdu, tarım arazileri mahvoldu

05 May 2024 09:33 - Güncelleme : 05 May 2024 09:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinde uyardı bulunduğu fırtınalı ve sağanak yağışlı hava ülke genelinde etkisini gösterdi. Yağışlardan en fazla etkilenen illerin başında gelen Antalya'da dolu yağışı hayatı felç etti.

Manavgat ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı tarım alanlarında büyük hasara yol açtı.

GECE SAATLERİNDE BAŞLADI

Gece saatlerinde bir anda bastıran dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü, çok sayıda meyve ağacı ve tarım arazisi zarar gördü.

Araçların mahsur kaldığı bölgede, vatandaşlar traktör ve iş makineleri yardımıyla yol açma çalışması gerçekleştirdi.

HASAR TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin gazetecilere yaptığı açıklamada; kavun ve karpuz bostanları başta olmak üzere zeytin ve kiraz ağaçlarıyla üzüm bağlarında büyük zarar meydana geldiğini aktardı.

Ekili tarım arazilerinin de dolu nedeniyle zarar gördüğünü olumsuz etkilendiğini belirten Metin, "İlçe Tarım ilçe Müdürlüğü ekipleriyle bölgede hasar tespit çalışmalarını başlattık" ifadelerini kullandı.