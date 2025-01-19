Domuz avında arkadaşı tarafından vuruldu

19 Ocak 2025 18:57 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 18:57

Kastamonu’nun Cide ilçesinde domuz avı sırasında meydana gelen trajik bir kazada, Erdoğan Gür adlı vatandaş, arkadaşı Y.A.’nın tüfeğinden çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Kazara olduğu belirtilen olay, bölge halkını yasa boğarken, yetkililer soruşturma başlattı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde domuz avı sırasında meydana gelen kazada, bir kişi arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Olay, Alayazı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Gür ve arkadaşı Y.A., ormanlık alanda domuz avına çıktı. Av sırasında Y.A.'nın tüfeği kazara ateş aldı ve Gür vurularak ağır yaralandı. Y.A., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Erdoğan Gür’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gür’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Y.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yetkililer, kazanın nasıl meydana geldiğini tespit etmek için detaylı bir inceleme yürütüyor.