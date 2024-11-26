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Döner ayran 1 TL! Kuyruğun sonu görünmedi, 3 saatte her şey tükendi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Kasım 2024 16:10 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 16:11
Döner ayran 1 TL! Kuyruğun sonu görünmedi, 3 saatte her şey tükendi

Ankara'da bir işletme döner ve ayranı 1 liradan satışa sundu. Yoğunluğun yaşandığı restoran önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Ankara​'da bir işletme açılışa özel tavuk döner ve ayranın fiyatını 1 lira yaptı. Kampanyayı duyanlar ise açılış saatinden dakikalar önce restoran önünde yerini aldı. Yoğunluğun yaşandığı restoran önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Döner ayran 1 TL! Kuyruğun sonu görünmedi, 3 saatte her şey tükendi - 1. Resim

'BÖYLE BİR KAMPANYA GÖRMEMİŞTİK'

Açılışa özel kampanyadan yararlanmak için sıraya giren Nazmi Başkaya, "Daha önce böyle bir kampanya görmemiştik. Allah razı olsun yapanlardan, hayırlı işleri olsun. İnsanlar ekonomik olarak neresi iyiyse oraya geliyorlar. Sanayide yiyecekler çok pahalı olduğu için de biz buraya geldik" dedi.

Döner ayran 1 TL! Kuyruğun sonu görünmedi, 3 saatte her şey tükendi - 2. Resim

'1 LİRA OLAN DÖNERİ DUYUNCA GELDİK'

Mikail Büyük ise, "Soğukta 1 lira olan döneri duyunca geldik, bekliyoruz. Daha önce böyle bir açılış görmemiştik. Afişleri gördüğümüzde başta şaşırdık, inanamadık sonra da abilerime söyledim. Şimdi de onlarla birlikte geldik. Sıranın bize gelmesini umut ediyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
tavuk dönerAnkara

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