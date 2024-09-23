Döner için kritik gün: Türkiye bizim dedi, 11 itiraz geldi! Almanya panikte

23 Eylül 2024 14:10 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 14:19

Türkiye'nin döner kebap için Avrupa Birliği'ne yaptığı korumalı menşe adı patent başvurusu yarın karara bağlanacak. Almanya başta olmak üzere 11 ülke patente karşı çıkıyor. Talep kabul edilirse dönere getirilecek standard başta Almanya olmak üzere Avrupa genelinde birçok dönerciyi krize sokacak!

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Türkiye​, geçtiğimiz nisan ayında Avrupa Birliği​'ne (AB) dönerin tescili için başvuruda bulunmuştu. Bu hamle sonrası, Almanya​'nın başını çektiği 11 ülke itirazda bulunurken, kritik gün geldi çattı. Avrupa Komisyonu​, Türkiye'nin başvurusunu yarın karara bağlayacak. Avrupa'dan bu kadar itiraz sesi yükselmesinin altında ise döner kebabın 2,3 milyar eurosu Almanya'da olmak üzere Avrupa genelinde 3,5 milyar euroluk bir sektör haline gelmesi yatıyor. Bunun yanında Türkiye'nin döner kebabın yapılışına getirmek istediği standart. Almanya'daki birçok işletmeyi krize sokacak nitelikte.

ALMANLAR DÖNERİ FARKLI YORUMLADI

Döner için Türkiye, Almanya'da popüler olan bazı sebzeler, hindi ve bazı sığır eti türleri de dahil olmak üzere yemeğin çeşitli unsurlarının yasaklanması çağrısında bulunuyor. Türkiye'de yemek orijinal olarak kuzu etinden yapılıyor ve sadece tabakta satılıyo. Ancak 1970'lerde Berlin'deki Türk göçmenler bunu ekmek içinde servis etmeyi seçtiler ve tarifi Berlinliler için özel hale getirecek şekilde değiştirdi.

Nisan ayında Türkiye, döner kebabını "garantili geleneksel uzmanlık" adı verilen bir rejim kapsamında korumak için başvuruda bulundu. Bu , belirli bir coğrafi bölgenin ürünleri için geçerli olan PDO (korumalı menşe adı/coğrafi işaret) ürünlerinin bir alt kategorisi. Ancak bu başvuru Almanya'nın her yerindeki kebap sahiplerini, bireysel tariflerini ve müşterilerini etkileyebilir. Bu noktada Türkiye'nin dönere getirmek istediği yapılış standardı şunlar;

DÖNER NASIL YAPILIR? İŞTE TÜRKİYE'NİN TARİFİ

Sığır eti en az 16 aylık hayvanlardan elde edilmeli.

Belirli miktarlarda hayvansal yağ, yoğurt veya süt, soğan, tuz ve kekiğin yanı sıra siyah, kırmızı ve beyaz biberle marine edilmeli.

Bitmiş ürün dikey şişten 3 ila 5 milimetre kalınlığında parçalar halinde dilimlenmeli.

Tavuk döneri de benzer şekilde düzenlenecektir.

TÜRKİYE İLE 6 AY İÇİNDE UZLAŞMAK ZORUNDA KALABİLİRLER

Avrupa Komisyonu'nun, Almanya Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu, Türkiye'nin talebine yönelik 11 itirazı kabul edip etmeyeceğine yarın 24 Eylül'e kadar karar vermesi gerekiyor. Eğer bunları kabul ederse, Almanya ve Türkiye'nin uzlaşmaya varmaları için altı aya kadar süreleri olacak. Son söz Avrupa Komisyonu'na ait.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski de Almanya'da dönerci açan isimlerden.

ALMANYA DİRENÇ GÖSTERMEYE KARARLI

Almanya Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı Associated Press'e "Türkiye'den gelen talebi biraz sürprizle karşıladık" dedi. "Kebap Almanya'nın bir parçası ve hazırlama yöntemlerinin çeşitliliği ülkemizin çeşitliliğini yansıtıyor. Bunun sürdürülmesi gerekiyor. Bakanlık, Almanya'daki pek çok hayranının yararına, dönerin burada hazırlandığı ve yenildiği gibi kalmasını sağlamaya kararlıyız" dedi.