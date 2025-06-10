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 | Selahattin Demirel

Dönüşü son güne bırakanlar saatlerini yola verdi! İşte 'Kilit Kavşak'taki o görüntü

Dönüş yolculuğunu bayramın son gününe bırakanlar, evlerine varabilmek için yoğun bir trafikle karşılaştı. 43 ilin geçiş güzergahı olarak bilinen Kırıkkale'den geçen araçların oluşturduğu görüntü dikkat çekerken trafik ekiplerinin yol denetimleri de sıklaştı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 00:23
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 00:23

Kurban Bayramı'nın son günü için dönüş yolculuğunu planlayan vatandaşlar saatlerini yola verdi. 10 Haziran Salı itibarıyla işbaşı yapacaklar ve okullarına gidecekler için tatilin son günü de yolculukta geçmiş oldu.

"KİLİT KAVŞAK"TA YOĞUNLUK

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu gece saatlerine kadar devam etti. Özellikle tatilin son gününde memleketlerinden ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen milyonlarca vatandaş, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Dönüşü son güne bırakanlar saatlerini yola verdi! İşte 'Kilit Kavşak'taki o görüntü

Yüz binlerce aracın aynı anda yola çıkmasıyla birlikte kentte adeta trafik kilitlendi. Araçların zaman zaman dur-kalk yaptığı gözlendi. Kırıkkale-Kayseri D765 karayolunda ise trafiğin akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Sürücülerin oluşturduğu yoğun araç trafiği havadan görüntülendi.

SIKI DENETİMLER DEVAM ETTİ

Trafik akışını sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda ve kavşak noktalarında yoğun mesai yaptı. 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, kavşaklarda yönlendirme yaparak trafiğin kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı.

Dönüşü son güne bırakanlar saatlerini yola verdi! İşte 'Kilit Kavşak'taki o görüntü

Denetim noktalarında sürücüler hem hız hem de emniyet kemeri konusunda uyarılırken, muhtemel kazaların önüne geçmek için anonslarla dikkatli olunması istendi. Karayolları ekipleri de ulaşımı rahatlatmak için bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

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