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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 19:45
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 19:51

Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili davada 13 sanığa tahliye

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın İzmir'de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde cesedi bulunan oğlu Dorukhan Büyükışık'ın (26) ölümüyle ilgili davada mahkeme ara kararını açıkladı. 26 tutuklu sanığın yargılandığı duruşmada 13 sanığın tahliyesine karar verildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 19:45
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 19:51

'de 13 Mayıs 2018 tarihinde bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi. 

HABERİN ÖZETİ

Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili davada 13 sanığa tahliye

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İzmir'de inşaat şantiyesinde ölü bulunan Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin davada 13 sanık tahliye edildi.
Duruşmada 2 tanık için zorla getirilme kararı alındı.
HTS ve baz kayıtlarının incelenmesi için dosya 3 kişilik bilirkişi heyetine teslim edildi.
Ali Gülbaşı ve Hulusu Aras sağlık durumları, yaşları ve delil durumu dikkate alınarak tahliye edildi.
10 sanık tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak tahliye edildi ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.
Sanık Veli Şenol hakkında ev hapsi adli kontrol tedbiri getirildi.
Sanık Duygu Öztürk Özkan'ın konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri kaldırılırken, yurt dışı çıkış yasağı devam etti.
Duruşma 18 Aralık'a ertelendi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün saat 09.30'da görülen duruşmaya sanıkların yanı sıra Dorukhan'ın ailesi ve avukatlar katıldı. Basın mensupları ise duruşmaya alınmadı. 20 saat süren duruşmada sanık avukatları ve sanıklar dinlendi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti bugün saat 07.30'da ara kararı açıkladı.

Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili davada 13 sanığa tahliye

2 TANIK İÇİN ZORLA GETİRME KARARI 

Mahkeme heyeti, tanıklar B.T. ve Y.A.'nın bir sonraki celsede dinlenebilmesi için zorla getirilmesine karar verdi. Ayrıca HTS ve baz kayıtlarının incelenmesi amacıyla dosyanın kül halinde 3 kişilik uzman bilirkişi heyetine teslim edilerek rapor hazırlanmasına hükmedildi.

13 SANIĞA TAHLİYE

Mahkeme heyeti Ali Gülbaşı ve Hulusu Aras'ın sağlık durumları, yaşları ve delil durumunu dikkate alarak ayrı ayrı tahliyelerine karar verdi. Sanıklar Atakan Kaçar, Cevdet Akay, Deniz Asıcı, Gökhan Aydoğmuş, Hasan Ardıç, İbrahim Kazmacı, Musa Erikçi, Onur Alp Saraç, Veli Şenol ve Yiğit Aykurt'un da tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak ayrı ayrı tahliyelerine hükmedildi. Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, sanık Veli Şenol hakkında ayrıca ev hapsi adli kontrol tedbiri getirildi. 

Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili davada 13 sanığa tahliye

Sanık Duygu Öztürk Özkan hakkında uygulanan konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağının ise devamı kararlaştırıldı. Duruşma 18 Aralık'a ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine, olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla düzenlenen iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, ayrıca şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında görevli bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

10 Ekim 2025'te, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.

Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'nın başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele almış ve "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında 21 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmişti.

Aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y, inşaat şirketinin ortakları M.M.T. (69) ve oğlu M.T.T'nin (43) de bulunduğu 18 şüpheli 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 7 zanlı ise daha sonra yakalanıp sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan olay yeri inceleme komiseri şüpheli İ.K'nin de 11 Haziran'da yakalanarak tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 26'ya yükselmişti.
 

 

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ETİKETLER
#izmir
#Dorukhan Büyükışık
#Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık
#İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi
#Ali Gülbaşı
#Gündem
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