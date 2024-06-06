Down sendromlu gence akılalmaz şiddet: Yerlerde sürüklediği anlar kamerada

06 Haziran 2024 09:14 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 09:25

Öğretmeni darp eden veli gözaltına alındı: Tartışmanın detayları belli oldu!

Öğretmeni darp eden veli gözaltına alındı: Tartışmanın detayları belli oldu!

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 24 Mayıs'ta Kahramankazan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda orta ağır zihinsel engelliler sınıfı öğrencisi Berat Ü., eve vücudunda morluklarla geldi.

Durumu fark eden anneannesi kimin yaptığını sorunca Berat Ü., "Hoca yaptı" diye cevap verdi. Bunun üzerine anne Seray Cengiz, okul yönetimini arayarak olay hakkında bilgi istedi. Okulun müdür yardımcısı, Berat Ü.'nün sınıf akadaşıyla sürtüşme yaşadığını vücudundaki morlukların da bu yüzden olduğunu ifade etti.

DARP RAPORU ALINDI

Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan Cengiz, sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

Savcılık, okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra öğretmen Mücahit Mert H.'nin down sendromlu Berat Ü.'ye şiddet uyguladığını tespit etti.

Bunun üzerine öğretmen tutuklandı.

Mücahit Mert H. hakkında beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

İddianame, Kahramankazan 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Berat Ü.'nün sınıf arkadaşlarının ve öğretmenlerin önünde darbedildiğine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi. Öğretmen Mücahit Mert H.'nin down sendromlu çocuğu omuzlarından tutarak zorla sandalyeye oturtup bacaklarına bastığı ve yumruk attığı anlar görüntülere yansıdı.

Görüntülerde Mücahit Mert H.'nin direnen Berat Ü.'yü sandalyeden yere fırlattığı ve koridor boyunca yerde sürüklediği anlar da yer aldı.

"GÜÇ KULLANMAK ZORUNDA KALDIM"

İddianamede ifadesine yer verilen öğretmen Mücahit Mert H. ise olay günü Berat Ü.'nün bir başka öğrencisini darbettiğini öne sürerek kendisine ve çevresine zarar vermesini engellemek amacıyla güç kullanmak zorunda kaldığını savundu.

Mücahit Mert H., "Berat'ı sınıfa götürmek için ve daha büyük olay çıkmasını engellemek amacıyla güç kullanmak zorunda kaldım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" savunmasını yaptı.