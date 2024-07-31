Drift sevdası pahalıya patladı! Maganda cezasız kalmadı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Temmuz 2024 09:21 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 09:27
Drift yaparak trafiği tehlikeye atanların son durağı Niğde oldu. Yüksek cezalar da drift meraklılarını durduramıyor. Otomobiliyle drift yapan sürücüye 36 bin 260 lira para cezası uygulandı.
Niğde merkez Eski Kayseri Caddesi üzerinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye drift yapmak, kamunun rahatını bozacak davranışlarda bulunmak, yeterli sayıda plaka takmamak gibi maddelerden toplamda 36 bin 260 lira para cezası kesildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Niğde Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 7/24 çalışan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz. Kıymetli vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir fiil cezasız kalmayacaktır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı