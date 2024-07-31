Drift sevdası pahalıya patladı! Maganda cezasız kalmadı

31 Temmuz 2024 09:21 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 09:27

Bursa'da drift atanlara şok: 5 milyon 189 bin 513 TL'lik ceza yağdı

Bursa'da drift atanlara şok: 5 milyon 189 bin 513 TL'lik ceza yağdı

Bir drift attı 50 bin TL ceza yedi

Bir drift attı 50 bin TL ceza yedi

Niğde merkez Eski Kayseri Caddesi üzerinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye drift yapmak, kamunun rahatını bozacak davranışlarda bulunmak, yeterli sayıda plaka takmamak gibi maddelerden toplamda 36 bin 260 lira para cezası kesildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Niğde Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 7/24 çalışan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz. Kıymetli vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir fiil cezasız kalmayacaktır" ifadelerine yer verildi.