Drone'lara özel hava otobanları geliyor!

19 Haziran 2024 13:39 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 13:44

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otonom drone koridoru için çalışmaları başlattıklarını ve oluşturulacak güzergahın Avrupa’nın sayılı otonom drone koridoru olacağını belirtti.

Uraloğlu, birçok ülkenin havayollarına sonradan katılan amatör İHA ve drone'lar konusunda yeni düzenlemeler hazırlamaya başladığını belirterek Türkiye'deki çalışmaları sıralandırdı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'deki düzenlemenin yerli ve milli teknolojilerle Avrupa’nın sayılı otonom drone koridorunu hayata geçirerek İHA ve drone'ların uygunsuz uçuşlarının önüne geçmekle kalmayacağını aynı zamanda takip ve trafik yönetim sisteminin de getirileceğini aktardı.

"Drone'lara özel bir hava koridoru oluşturmak için çalışmalar sürüyor"

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün İnsansız Hava Aracı (İHA) ve drone'lara özel bir hava koridoru oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"KAYITLI TOPLAM 1,5 MİLYON LİSANSLI İHA PİLOTU VE 65 BİN 859 İNSANSIZ HAVA ARACI VAR"

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıtlı toplam 1 milyon 521 bin 615 lisanslı İHA pilotu ve 65 bin 859 insansız hava aracı için, bakanlık olarak temel hedeflerinin ulaşımın her modunda güvenli ulaşımı sağlamak olduğunu belirterek, şu açıklamaya imza attı:

"Karada araçlar, havada uçaklar ve denizde gemiler için nasıl belirli güzergahlar ve yollar oluşturuyorsak, dünyada ve ülkemizde son zamanlarda kullanımı oldukça artan İHA ve drone'lar için de şehir içi ve şehirler arası uçuşlarda belirlenecek koordinatlar çerçevesinde gidip gelmesini sağlayacak hava koridorları ve güzergahlar oluşturacağız.

"UYGUNSUZ UÇUŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Bu sayede uygunsuz uçuşların önüne geçerek drone'lar için güvenli hava sahasını oluşturacağız."