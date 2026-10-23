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Gündem
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 19:22
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 19:22

DSİ personel alımı KPSS'siz şartları nedir, kimler başvurabilir? Sondaj personel alımı son başvuru tarihi ne zaman?"

Devlet Su İşleri (DSİ) ve bazı İl Sağlık Müdürlüklerinde KPSS şartı aranmadan yapılacak işçi alımı ile DSİ sondör yeterlilik belgesi sınavı gündemde. Adaylar, başvuru şartlarını ve son başvuru tarihlerini araştırıyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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DSİ personel alımı KPSS'siz şartları nedir, kimler başvurabilir? Sondaj personel alımı son başvuru tarihi ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 19:22
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 19:22

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile bazı İl Sağlık Müdürlüklerinin daimi işçi alımına ilişkin duyurusu ve DSİ sondör yeterlilik belgesi sınavı başvuruları adayların gündeminde yer alıyor. İşçi alımında eski hükümlü ve terörle mücadelede yaralanan (TMY) statüsündeki adaylara yönelik kadrolar bulunurken, sondör yeterlilik sınavına katılmak isteyenlerin de belirlenen şartları karşılaması gerekiyor. Peki, DSİ personel alımı KPSS'siz son başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları neler?

DSİ PERSONEL ALIMI KPSS'SİZ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü ile , ve İl Sağlık Müdürlüklerine yönelik 8 daimi işçi alımı için başvuruların son günü 23 Ekim 2026 olarak duyuruldu. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor.

DSİ personel alımı KPSS'siz şartları nedir, kimler başvurabilir? Sondaj personel alımı son başvuru tarihi ne zaman?"

Alım kapsamında eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) statüsündeki adaylara yönelik kadrolar bulunuyor. İlanda KPSS şartı aranmadığı belirtiliyor. Adayların başvuru yapmadan önce İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanı ve ilgili kadronun özel koşullarını incelemesi gerekiyor.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KPSS'siz daimi işçi alımına başvuracak adayların, ilan kapsamında belirtilen statü ve kadro koşullarını karşılaması gerekiyor. Başvuru şartları ve adaylardan istenen belgeler, ilgili İŞKUR ilanında açıklanıyor.

Eski hükümlü veya TMY statüsünde başvuru yapacak adayların, bu durumlarını belgelemeleri ve ilanlarda belirtilen diğer koşulları taşımaları önem taşıyor. Başvuru sürecinde yalnızca genel duyuruyla yetinilmemesi, tercih edilen kadronun özel şartlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

DSİ SONDÖR YETERLİLİK SINAVI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

DSİ tarafından ayrıca sondör yeterlilik belgesi almak isteyen adaylara yönelik sınav duyurusu yayımlandı. Bu sınav, daimi işçi alımından farklı bir başvuru sürecini kapsıyor.

Sondör yeterlilik sınavı için son başvuru tarihi 9 Kasım 2026 olarak açıklandı. Başvuruda bulunacak adayların gerekli belgeleri hazırlayarak duyuruda belirtilen başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

DSİ SONDÖR YETERLİLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sondör yeterlilik sınavına başvuracak adayların en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. Birinci sınıf sondörlük belgesi almak isteyen adaylarda en az 7 yıllık, ikinci sınıf belge almak isteyen adaylarda ise en az 4 yıllık deneyim şartı aranıyor.

Başvuru dosyasında şu belgeler isteniyor:

  • Diploma veya öğrenim belgesinin onaylı örneği
  • Mesleki deneyimi gösteren onaylı hizmet veya bonservis belgesi
  • 2026 yılına ait, göz, kulak, burun ve fiziksel yeterlilik durumunu belirten sağlık raporu
  • İki adet fotoğraf
  • Sınav merkezi ve başvurulan branşın belirtildiği dilekçe
  • Adli sicil beyanı
  • Adres ve iletişim bilgileri

Adayların başvuru öncesinde DSİ'nin yayımladığı resmî duyurudaki belge ve koşulları kontrol etmesi gerekiyor.

DSİ SONDÖR SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Duyuruya göre sondör yeterlilik sınavının yazılı aşaması 24 Kasım 2026 saat 09.30'da Ankara'daki DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavların ise 25-26 Kasım 2026 tarihlerinde saat 09.30'da Ankara'da yapılması planlanıyor. Değerlendirme ve sonuçların açıklanması için belirtilen tarih 27 Kasım 2026.

DSİ SONDÖR SINAVI ÜCRETİ NE KADAR?

Sondör yeterlilik sınavı için belirlenen ücret 1.500 TL. Ücretin, kurum tarafından tahakkuk numarası ve borç bilgisi SMS yoluyla bildirildikten sonra ödenmesi gerekiyor. Sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava katılamıyor.

DSİ PERSONEL ALIMI VE SONDÖR SINAVI ARASINDAKİ FARK NE?

DSİ ve İl Sağlık Müdürlüklerinin 8 daimi işçi alımı ile sondör yeterlilik sınavı birbirinden farklı süreçlerdir. Daimi işçi alımında son başvuru tarihi 23 Ekim 2026 iken sondör yeterlilik sınavı için başvurular 9 Kasım 2026'ya kadar yapılabilecek.

Bu nedenle adayların başvurmak istedikleri ilanı doğru belirlemeleri, son başvuru tarihlerini karıştırmamaları ve ilgili kurumların resmî duyurularındaki şartları esas almaları gerekiyor.

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#İl Sağlık Müdürlükleri
#Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
#Gündem
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