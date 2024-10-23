Dubai çikolatasından sonra şimdi de Dubai baklavası! Kilosu dudak uçuklattı

23 Ekim 2024 10:16 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:25

Son dönemde dünyada oldukça popüler olan ve uğruna saatlerce kuyruk olan Dubai çikolatasının bir paketi 500 lira olunca 28 yıllık baklavacı da 'Dubai baklavasını' müşterilerin beğenisine sunuldu.

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Dünyada oldukça popüler hale gelen Dubai çikolatası, Orta Doğu'nun geleneksel tatları olan kadayıf ve Antep fıstığının çikolata ile birleşmesinden doğan bir lezzet kültürüne dönüşerek tatlıcıları harekete geçirdi. Edirneli baklava​ ustası Halil İbrahim Özer, ‘Dubai baklavası' üreten ilk isim oldu.

DUBAİ BAKLAVASININ KİLOSU 800 TL

Dubai çikolatasından esinlenerek ‘Dubai baklavası' yapma kararı veren 28 yıllık baklavacı Özer, “Bazı dönemlerde farklı tatların lezzetini değiştiriyoruz. Son günlerde Türkiye gündeminde yer alan Dubai çikolatasını baklava şekline dönüştürme çalışmaları yapıyorduk. Dubai çikolatası, içerisinde olan malzemelerin daha fazlası baklavasında var. Çikolataya oranla baklavası daha lezzetlidir. Baklava içerisinde kadayıf, Antep fıstığı içi, fıstık ve şeker vardır. Baklavasını görenler de şaşırıyor. ‘Dubai baklavası' kilosu 800 TL'den satılıyor. Genellikle yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor” dedi.