Dubai çikolatası üreticiye yaradı! Antep fıstığında fiyatlar tavan yaptı

07 Kasım 2024 11:05 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:15

Son dönemde oldukça popülerleşen Dubai çikolatası en çok üreticiye yaradı. Çikolatanın iç dolgusunda kullanılan Antep fıstığının fiyatı tavan yaptı.

Son dönemde dünyada ve Türkiye'de oldukça ünlenen Dubai çikolatası çılgınlığı her yere yayıldı. Türkiye'de de birçok işletme Dubai çikolatası satışına başladı. Bu durum en çok Antep fıstığı üreticisine yaradı.

ANTEP FISTIĞI FİYATI TAVAN YAPTI

Dubai çikolatası, Antep fıstığı, kadayıf ve çikolata gibi özel malzemelerle hazırlanarak tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Özellikle sosyal medya aracılığıyla yaygınlaşan bu ürün, hem lezzeti hem de şık sunumuyla öne çıkıyor. Bu popülerlik aynı zamanda Antep fıstığı fiyatlarının yükselmesine de sebep oldu.

DUBAİ ÇİKOLATASIYLA BİRLİKTE FİYATLAR TAVAN YAPTI

Esnaf Mehmet Akay, Dubai çikolatasının popülaritesiyle birlikte Antep fıstığına olan talebin büyük oranda arttığını ve bunun da fiyatların yükselmesine neden olduğunu dile getirdi. Gaziantep'te Fıstıkçılar Sitesinde esnaf olan Mehmet Akay, “Bu yıl fıstık rekoltesi çok yüksekti. Fıstık fazla olduğu için fiyatlarda düşüş olmuştu. Sezon başında fıstık gerçek değerini bulmadı. Fakat dünyada popüler hale gelen Dubai çikolatası sayesinde fıstık gerçek değerine yükseldi. 200 TL olan fıstık kilosu şu an 450 TL'ye yükseldi. Dubai çikolatasının fıstık üreticilerine olumlu etkisi oldu. Fıstık üreticileri bu durumdan çok memnun kaldı. Fıstığa olan talep böyle devam ederse fiyatlar daha da yükselir” dedi.

BAKLAVACILAR BİLE DUBAİ ÇİKOLATASI YAPMAYA BAŞLADI

Baklavacılarında Dubai çikolatası yaptığını söyleyen Akay, “Baklavacılar Dubai çikolatası yapmaya başladı. Çünkü şu an popüler durumda olduğu için hemen hemen herkes Dubai çikolatası yapıyor. Fıstık neye katılırsa o ürün kalite kazanır. Dubai çikolatası şu an 250 TL ile 500 TL arasında değişiyor” diye konuştu.