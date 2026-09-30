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Gündem
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 17:50
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 17:50

Dubai İsrail uçağı düştü mü, kaçırıldı mı? Pilot bıçaklandı mı? Netenyahu'dan açıklama

Dubai'den Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan Flydubai'ye ait FZ1073 sefer sayılı yolcu uçağında uçuş sırasında büyük paniğe neden olan bir olay yaşandı. Uçak kalktıktan sonra kısa sürede ciddi irtifa kaybetti ve acil durum sinyalleri gönderildi. Kaçırılma ihtimali nedeniyle İsrail savaş uçakları havalandı. Dubai İsrail seferi uçağı düştü mü, kaçırıldı mı? Netenyahu'dan açıklama geldi

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Editor
 Simal Güdüm
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Dubai İsrail uçağı düştü mü, kaçırıldı mı? Pilot bıçaklandı mı? Netenyahu'dan açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 17:50
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 17:50

- seferini yapan Flydubai uçağında yaşanan olay, acil durum ve olası yasa dışı müdahale sinyallerinin gönderilmesiyle kısa sürede dünya gündemine girdi. Boeing 737 MAX 8 tipi uçak, İsrail'e yaklaşırken rotasını değiştirerek 'a yöneldi. İlk aşamada uçak kaçırma ihtimali üzerinde duruldu.

DUBAİ İSRAİL UÇAĞI DÜŞTÜ MÜ?

Flydubai'nin Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na gitmek üzere gerçekleştirdiği FZ1073 seferi, uçuşun ilerleyen bölümünde olağan seyrinden çıktı. Uçak yaklaşık 33 bin feet irtifada ilerlerken kısa süre içerisinde yaklaşık 17 bin feet seviyelerine kadar hızlı bir düşüş yaşadı. Uçuş takip verileri, uçağın irtifasında çok kısa sürede ciddi bir değişiklik meydana geldiğini gösterdi.

Yaşanan irtifa kaybının ardından uçaktan acil durum sinyali gönderildi. Daha sonra gönderilen 7500 kodu, uçakta yasa dışı müdahale veya kaçırılma ihtimaline işaret ettiği için bölgede alarm oluştu. Uçağın rotasını değiştirmesi ve İsrail'e doğru ilerlemek yerine Suudi Arabistan'a yönelmesiyle birlikte güvenlik birimleri olayı yakından takip etmeye başladı.

KOKPİTTEKİ KAVGAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Olayın merkezinde kokpitte iki pilot arasında yaşanan fiziksel arbede bulunuyor. Uçakta bulunan bazı yolcular, uçağın ön bölümünden bağırış sesleri geldiğini ve kısa süre sonra kokpit tarafında kan gördüklerini anlattı. Kabin içerisinde yaşanan panik sırasında bazı yolcuların ve mürettebat üyelerinin kokpite yöneldiği aktarıldı.

Sonraki açıklamalarda olayın daha ciddi bir boyut taşıdığı öne sürüldü. İsrail Başbakanı 'nun verdiği bilgilere göre yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığı, ardından uçağın kontrol sistemlerine müdahale etmeye çalıştığı ve yolcularla bir mürettebat üyesinin kokpite girerek saldırganı etkisiz hale getirdiği belirtildi. Bu anlatımın soruşturma kapsamında daha ayrıntılı şekilde incelenmesi bekleniyor.

İSRAİL UÇAĞINDA NE OLDU?

Olayla ilgili en ciddi iddia, pilotlardan birinin uçağı kasıtlı olarak düşürmeye çalışmış olabileceği yönünde. Netanyahu'nun açıklamasına göre yardımcı pilotun kaptan pilota saldırmasının ardından uçağın sert şekilde irtifa kaybetmesi, uçaktaki sistemlere müdahale edildiği şüphesini güçlendirdi. Yolcuların ve mürettebatın müdahalesiyle uçağın kontrolünün yeniden sağlandığı aktarıldı.

Dubai İsrail uçağı düştü mü, kaçırıldı mı? Pilot bıçaklandı mı? Netenyahu'dan açıklama

Bununla birlikte olayın kesin nedeni ve pilotun niyeti soruşturma tamamlanmadan kesinleşmiş değil. İlk saatlerde yetkililer olayın bir kaçırılma eylemi olmadığını belirtirken, daha sonraki açıklamalarda saldırı ve uçağı düşürme girişimi ihtimali gündeme getirildi. Bu nedenle olayın hukuki ve güvenlik açısından nasıl sınıflandırılacağına ilişkin inceleme sürüyor.

Dubai İsrail uçağı düştü mü, kaçırıldı mı? Pilot bıçaklandı mı? Netenyahu'dan açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sabah saatlerinde Dubai-Tel Avivseferini yapan yolcu uçağında meydana gelen olaya ilişkin pilotlardan birinin "uçağı düşürmeyi amaçladığına" dair kanıtlar olduğunu iddia etti.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARINI HAVALANDIRDI

Uçaktan gelen acil durum sinyalleri ve özellikle yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodunun kullanılması, İsrail güvenlik birimlerinin harekete geçmesine neden oldu. Uçağın Tel Aviv yönünde ilerlemesi ve içinde çok sayıda İsrail vatandaşının bulunması nedeniyle olası bir kaçırılma senaryosu dikkate alındı.

Dubai İsrail uçağı düştü mü, kaçırıldı mı? Pilot bıçaklandı mı? Netenyahu'dan açıklama

Bu kapsamda İsrail savaş uçaklarının havalandırıldığı bildirildi. Ancak ticari uçak daha sonra Suudi Arabistan hava sahasına yöneldi ve Tebük'teki havalimanına iniş yaptı. Böylece havadaki krizin bir uçak düşmesiyle sonuçlanmasının önüne geçildi ve yolcuların tamamı güvenli şekilde karaya çıkarıldı.

İSRAİL UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

FZ1073 seferini yapan Boeing 737 MAX 8 tipi uçak, yaşanan olayın ardından Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Tebük'e yönlendirildi. Uçak burada güvenli şekilde piste indi. Flydubai tarafından yapılan açıklamada da uçakta bir olay yaşandığı ve uçağın Tebük Havalimanı'na güvenli şekilde indiği doğrulandı.

Uçaktaki yolcu ve mürettebatın güvende olduğu açıklanırken, olayın ardından Suudi güvenlik güçleri havalimanında önlem aldı. Pilotların hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Uçağın teknik durumu ve uçuşa ne zaman devam edeceği konusunda ise incelemelerin tamamlanması bekleniyor.

İSRAİL UÇAĞINDA PİLOT ÖLDÜ MÜ?

Kokpitteki arbede sırasında pilotların yaralandığı bildirildi. Özellikle kaptan pilotun saldırı sırasında yaralandığı yönündeki bilgiler gündeme gelirken, her iki pilotun da olay sonrasında hastaneye götürüldüğü aktarıldı. Pilotlardan birinin hayatını kaybettiğine yönelik doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

UÇAK DÜŞTÜ MÜ, KAÇIRILDI MI?

Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağı düşmedi. Uçak Suudi Arabistan'ın Tebük kentindeki havalimanına güvenli şekilde indi ve uçakta bulunan yolcuların güvende olduğu açıklandı.

Olayın ilk anlarında gönderilen 7500 kodu nedeniyle uçak kaçırma şüphesi oluştu. Ancak daha sonraki açıklamalarda olayın kokpitteki pilot çatışmasıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Netanyahu'nun sonraki açıklaması ise olayın yardımcı pilotun uçağı düşürmeye yönelik olası girişimi olarak soruşturulduğunu ortaya koydu.

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#Dubai
#suudi arabistan
#tel aviv
#benjamin netanyahu
#Flydubai
#Gündem
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