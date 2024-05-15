Dubai’deki fintek fuarında Türk markalara yoğun ilgi

15 May 2024 18:55 - Güncelleme : 15 May 2024 18:56

Bu sene 24’üncüsü gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye’yi, Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin (TÖDEB) öncülüğünde kurulan Türk Pavilyonu’nda yer alan 8 marka temsil ediyor. 750 firma ve 500 konuşmacının katıldığı dev fuara 25 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Başta Orta Doğu olmak üzere Avrupa, Asya ve Afrika’nın önde gelen uzmanlarını, finansal kurum temsilcilerini, teknoloji girişimcilerini ve yatırımcıları bir araya getiren Seamless Dubai’de Türkiye ilk defa milli katılım ile temsil ediliyor. Fuarda, Türkiye’nin önde gelen finansal teknoloji şirketleri boy gösteriyor. Değerlendirmelerde bulunan İninal Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Tuğçe Balcı, şirket olarak bu yıl ilk defa Seamless Dubai etkinliğine katılma fırsatı bulduklarını kaydederek, “Finansal teknolojiler alanında kendimizi geliştirmek ve yenilikçi çözümler sağlamak amacıyla önemli etkinliklerde yer almaya özen gösteriyoruz. Seamless, bankacılıktan, e-ticarete, teknolojiden marketinge kadar birçok farklı alandan uzmanı bir araya getirdi. Dünya’nın farklı yerlerindeki paydaşlarımızla bir araya gelerek onlara sunduğumuz çözümlerle uluslararası iş birliklerine imza atma fırsatı yakalıyoruz. Dubai’deki bu buluşmada sektördeki yenilikleri yakalayarak, güzel iş birlikleri ile ülkemize döneceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

’’Şirketimize gösterilen ilgi yatırımlarımızı artırmamız gerektiğini ortaya koydu’’

Fuarda İninal’e olan yoğun ilginin kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Balcı, ’’Seamless Dubai’de, gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde katılımcılardan Türk şirketleri ve sundukları hizmetler hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duydukları yönünde geri bildirimler aldık. Bu, İninal’ın mevcut kullanıcı sayısı ve sektördeki bilgi ve deneyiminin uluslararası arenada ne kadar değerli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi ve birçok işbirliği yapma fırsatı bulduk. Etkinlikte şirketimize gösterilen ilgi, bu bölgedeki yatırımlarımızı artırmamız gerektiğini açıkça ortaya koydu. Son yıllarda Türkiye’deki fintek yatırımlarının ne kadar doğru olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Şirketlerimizi geliştirmek adına global iş modellerini yakından takip etmemiz ve rekabetçi ürünler sunmamız gerektiği konusunda fikir birliğine vardık. Böylelikle her bir kıymetli Türk şirketini global arenada lider pozisyonlarda göreceğimize inancımız tam’’ ifadelerini kullandı.

25 binden fazla ziyaretçinin yüzlerce firma ve start-up ile buluşacağı fuar, orta doğu pazar dinamiklerine odaklanarak finansal teknoloji sektöründeki gelişmeleri katılımcılarla tartışmayı amaçlıyor. B2B görüşmelere ve sektörün geleceğine yön verecek panellere sahne olacak organizasyon 16 Mayıs’a kadar devam edecek.