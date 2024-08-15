Düdüklü patladı, mahalle ayağa kalktı! 1 kişi feci şekilde yaralandı

15 Ağustos 2024 14:25 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 14:38

Robot süpürge alev alev yandı, bir anda bomba gibi patladı!

Robot süpürge alev alev yandı, bir anda bomba gibi patladı!

Hakkari'nin Yükseova ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda; çocukları için yemek yapan 4 çocuk annesi Bahar Öner, ocaktaki düdüklü tencereyi açmak istediğinde dehşeti yaşadı.

KADININ ELİ VE YÜZÜ YANDI

Kadının açtığı düdüklü büyük bir gürültü ile patladı. Patlama nedeniyle mutfakta büyük hasar meydana gelirken, Öner'in ellerinde ve yüzünde yaralar oluştu.

Mahalleliyi ayağa kaldıran olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bahar Öner, hastaneye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Bahar Öner'in kızı Hicran Ferda Öner, yaşadıkları dehşeti anlattı ve facianın eşiğinden döndüklerini söyledi.

"RESMEN BOMBA GİBİ PATLADI"

Olaydan dolayı çok mağdur olduklarını belirten Ferda Öner, "Resmen bomba gibi patladı ve tüm mahalle sakinleri sesten dolayı buraya geldi. Bizler de uyuyorduk ve patlama sesinden sonra korkuyla uyandık. Çok mağduruz” ifadelerini kullandı.