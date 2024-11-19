Düğün aracına para için atladı, damattan öldüresiye dayak yedi

19 Kasım 2024 09:14 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 09:14

Adana’da düğün aracının kaputuna atlayıp para isteyen dilenci neye uğradığını şaşırdı. Kaputtan inmeyen dilenci, damat ve yakınları tarafından dayak yedi.

Adana​'da bir dilenci​ düğün aracının kaputuna atlayıp para istedi. Kaputtan inmeyen dilenci damat ve yakınları tarafından darp​ edildi.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Olay, Yüreğir​ İlçesine bağlı Karataş Caddesinde meydana geldi. Bir dilenci yolda gördüğün düğün arabasının kaputuna atladı. Araç ilerlediği halde dilenci para alamadığı için inmedi. Damat ise aracı durdurup dilenciyi öldüresiye yakınlarıyla birlikte darp etti.