Düğün dönüş yolu, ölümleri oldu! Kafa kafaya faciada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralı
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
Kütahya-Gediz karayolunda, Aslanapa ilçesi civarlarında, 43 AEF 488 plakalı kamyonet, M.P. idaresinde, aynı istikamette ilerleyen ve M.A.A. tarafından yönetilen 43 DY 722 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddeti ile otomobil yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.
Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası, 19 yaşındaki Sevim Doğan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
NİŞAN DÖNÜŞ YOLU, ÖLÜMLERİ OLDU
Yaralanan sürücü M.A.A. ve araçta bulunan H.A., H.D., Z.Ç., ve Y.Ç., acil olarak Kütahya Şehir Hastanesine nakledildi. Olayın ardından kamyonet sürücüsü M.P., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Otomobildeki ailenin Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy'den nişan merasiminden döndükleri öğrenildi.