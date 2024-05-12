Düğün dönüş yolu, ölümleri oldu! Kafa kafaya faciada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralı 

12 May 2024 20:17 - Güncelleme : 12 May 2024 20:18

Ankara'da feci kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Ankara'da feci kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Kütahya-Gediz karayolunda, Aslanapa ilçesi civarlarında, 43 AEF 488 plakalı kamyonet, M.P. idaresinde, aynı istikamette ilerleyen ve M.A.A. tarafından yönetilen 43 DY 722 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddeti ile otomobil yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası, 19 yaşındaki Sevim Doğan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

NİŞAN DÖNÜŞ YOLU, ÖLÜMLERİ OLDU

Yaralanan sürücü M.A.A. ve araçta bulunan H.A., H.D., Z.Ç., ve Y.Ç., acil olarak Kütahya Şehir Hastanesine nakledildi. Olayın ardından kamyonet sürücüsü M.P., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Otomobildeki ailenin Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy'den nişan merasiminden döndükleri öğrenildi.