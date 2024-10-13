Düğün evi cenaze evine döndü: Tüfekle kuzenini öldürdü

13 Ekim 2024 01:16 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 01:20

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir düğünde tüfekle havaya ateş açan şahıs dehşet saçtı. kuzenini başından vurarak öldürdü.

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti yüzü maskeli ve şapkalı olarak çıkarıldı

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti yüzü maskeli ve şapkalı olarak çıkarıldı

Kayseri​'nin Kocasinan​ ilçesine bağlı Saraybosna Mahallesinde bir düğünde feci bir olay meydana geldi. Havaya tüfekle ateş açan M.İ.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, amcasının oğlu olan S.İ.'nin başına isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan S.İ.'yi ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. S.İ.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi M.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizleri geçirirken, S.İ.'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.