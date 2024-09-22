Düğün konvoyundan ateşlenen mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürdü
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Eylül 2024 01:14 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 01:46
Muş'ta düğün konvoyundan havaya sıkılan kurşunlar 7 yaşındaki kız çocuğunun hayatına mal oldu. Evinin önünde duran Nisa Sönmez acı bir şekilde yaşamını yitirdi.
Muş'un Yarpuzlu köyünde 7 yaşındaki Nisa Sönmez yorgun merminin son kurbanı oldu. Düğün konvoyu geçerken evinin önünde oturan küçük kız vuruldu. Yaralanan çocuk müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, Muş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Elazığ'a gönderildi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, kara yoluyla getirildiği köyde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı