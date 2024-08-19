Düğün konvoyunun önünü kesip son kez pişti oynadılar

19 Ağustos 2024 11:37 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:42

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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde evlenen Mustafa Çelik ile Berra Çelik konvoyla düğün salonuna giderken hayatının şokunu yaşadı. Konvoy önü damadın arkadaşları tarafından kesildi.

SON KEZ PİŞTİ OYNADILAR

Çelik'in arkadaşları, kurdukları masada damat ile son kez pişti oynamak istediklerini söyledi. Masaya oturan damat, bir süre arkadaşlarıyla birlikte pişti oynadı. Tamamlanan oyunun ardından damadın arkadaşları, yol ortasındaki masa ve sandalyeleri kaldırdı. Renkli anlara sahne olan o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Konvoyu kesip sokağa masa kuran Damat Mustafa Çelik, “Arkadaşlarım 'bir daha kart oynayamayacaksın, son kez oynayalım' dediler. Biz de konvoyu durdurup arkadaşlarımızla oynadık” dedi.