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Düğün konvoyunun önünü kesip son kez pişti oynadılar

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ağustos 2024 11:37 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:42

Çankırı'da evlenen arkadaşlarının konvoyunu durduran bir grup, sokak ortasında son kez pişti oynadı. Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde evlenen  Mustafa Çelik ile Berra Çelik konvoyla düğün salonuna giderken hayatının şokunu yaşadı. Konvoy önü damadın arkadaşları tarafından kesildi. 

SON KEZ PİŞTİ OYNADILAR 

Çelik'in arkadaşları, kurdukları masada damat ile son kez pişti oynamak istediklerini söyledi. Masaya oturan damat, bir süre arkadaşlarıyla birlikte pişti oynadı. Tamamlanan oyunun ardından damadın arkadaşları, yol ortasındaki masa ve sandalyeleri kaldırdı. Renkli anlara sahne olan o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Konvoyu kesip sokağa masa kuran Damat Mustafa Çelik, “Arkadaşlarım 'bir daha kart oynayamayacaksın, son kez oynayalım' dediler. Biz de konvoyu durdurup arkadaşlarımızla oynadık” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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