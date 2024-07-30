Düğün magandaları yine sahnede! Araçtan inip havaya rastgele ateş açtı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 10:13 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:14
Elazığ’da düğün konvoyu düzenleyen şahıslar, trafiği durdurup havaya peş peşe ateş açtılar. O anları bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.
Elazığ'da gece saatlerinde yaşanan olayda, düğün salonu çıkışı konvoy oluşturan şahıslar, yolu trafiğe kapatıp etrafa ateş açtı.
TABANCAYLA HAVAYA ATEŞ AÇTI
Bir süre sonra araçtan inen bir kişi, çevredekilere aldırış etmeden yanında getirdiği tabanca ile defalarca havaya ateş açtı. Şahıslar daha sonra araçlarına binip gözden kayboldu.
O anları balkonda oturan bir şahıs, cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı