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Düğün magandaları yine sahnede! Araçtan inip havaya rastgele ateş açtı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 10:13 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:14
Düğün magandaları yine sahnede! Araçtan inip havaya rastgele ateş açtı

Elazığ’da düğün konvoyu düzenleyen şahıslar, trafiği durdurup havaya peş peşe ateş açtılar. O anları bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Elazığ'da gece saatlerinde yaşanan olayda, düğün salonu çıkışı konvoy oluşturan şahıslar, yolu trafiğe kapatıp etrafa ateş açtı.

TABANCAYLA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Bir süre sonra araçtan inen bir kişi, çevredekilere aldırış etmeden yanında getirdiği tabanca ile defalarca havaya ateş açtı. Şahıslar daha sonra araçlarına binip gözden kayboldu.

O anları balkonda oturan bir şahıs, cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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