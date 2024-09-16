Düğün salonuna patlayıcı attı! Korku dolu anlar kamerada

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

16 Eylül 2024 16:03 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 16:04

İstanbul Eyüpsultan’da bir düğün salonuna patlayıcı madde atılmıştı. O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde bazı insanlar kaçarken, bazılarının da halaya devam ettiği görüldü.

İstanbul​'un Eyüpsultan​ ilçesinde bulunan bir düğün salonunda korku dolu anlar yaşandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından düğün salonuna patlayıcı madde atıldı. Şüpheliler daha sonra düğün salonunun dışında silahla etrafa ateş ettikten sonra kayıplara karıştı. Salona patlayıcı maddenin atılma anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. KİMİ KAÇTI KİMİ DE HALAYA DEVAM ETTİ Görüntüde patlayıcı maddenin atıldığı an çıkardığı ses duyuluyor. Bazı vatandaşlar panikleyip kaçarken, bazıları da hiçbir şey olmamış gibi halaya devam ediyor. İlgili Haberler İstanbul'da bomba alarmı! Yollar kapatıldı, çok sayıda polis sevk edildi Bombacı şakasına hapis cezası! Sosyal medyada paylaştı, tutuklandı