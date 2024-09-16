Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Düğün salonuna patlayıcı attı! Korku dolu anlar kamerada

Düğün salonuna patlayıcı attı! Korku dolu anlar kamerada

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Eylül 2024 16:03 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 16:04

İstanbul Eyüpsultan’da bir düğün salonuna patlayıcı madde atılmıştı. O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde bazı insanlar kaçarken, bazılarının da halaya devam ettiği görüldü.

İstanbul​'un Eyüpsultan​ ilçesinde bulunan bir düğün salonunda korku dolu anlar yaşandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından düğün salonuna patlayıcı madde atıldı.

Şüpheliler daha sonra düğün salonunun dışında silahla etrafa ateş ettikten sonra kayıplara karıştı. Salona patlayıcı maddenin atılma anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Düğün salonuna patlayıcı attı! Korku dolu anlar kamerada - 1. Resim

KİMİ KAÇTI KİMİ DE HALAYA DEVAM ETTİ

Görüntüde patlayıcı maddenin atıldığı an çıkardığı ses duyuluyor. Bazı vatandaşlar panikleyip kaçarken, bazıları da hiçbir şey olmamış gibi halaya devam ediyor.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
eyüpsultandüğün salonupatlamasilahlı saldırıistanbul
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...