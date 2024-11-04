Düğün salonunda başlayan eğlence karakolda bitti! İki aile birbirine girdi

04 Kasım 2024 11:31 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 11:38

İstanbul Esenyurt’ta düğün sırasında iki aile arasında kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken olay anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt’ta Bağlarçeşme Mahallesi’nde gerçekleşen bir düğünde yaşanan kavganın görüntüleri pes dedirtti. Düğün salonunda başlayan eğlence karakolda sonlandı.

İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde düğün salonunda yapılan bir düğünde bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada taraflar bir birine tekme tokat saldırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.