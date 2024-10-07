Düğün sonrası sokak kavgası çıktı! Adeta mahalle savaşına döndü

07 Ekim 2024 07:59 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 08:13

Ankara'da gruplar arası sokak kavgaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Keçiören'deki düğün sonrası çıkan kavga meydan savaşına döndü. Sincan'daki kavgada ise silahlar ateşlendi.

Ankara’nın Keçiören ve Sincan ilçelerinde gece boyu sokaklara taşan kavgalar vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi'nde düğün sonrası başlayan kavga sokakta devam etti. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kavga durdurulabildi.

Sincan'ın 29 Ekim Mahallesi'nde de çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Yine sokaklarda çıkan kavgada 3 el ateş açıldı. Polis ekipleri ihbar sonrası olay yerine gelerek müdahale etti. İki kavgayla ilgili de inceleme sürüyor.