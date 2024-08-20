Düğün yolunda korkunç kaza! Bir aile yok oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

20 Ağustos 2024 14:44 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 15:01

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Katliam gibi kaza Batman-Kozluk karayolu Devecik mevkisinde meydana geldi. Batman’da, Mardin’e düğüne giden bir ailenin pikabı ile tır kafa kafaya çarpıştı. Korkunç olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Batman'daki feci kaza yolun tek şeride düştüğü bölümde pikap ile tır, sürücülerinin kontrolünden çıkarak kafa kafaya çarpışmasıyla yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİR AİLE YOK OLDU!

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde pikapta bulunan aynı aileden Medeni İba, Remziye İba, Neslihan İba ve Mensure Güler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Tır sürücünün ise ağır yaralandığını bildirildi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.

DÜĞÜNE GİDİYORLARDI

Paramparça olan aracın içindeki ailenin Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden Mardin'e düğüne gittiği öğrenildi. Korkunç kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DÜĞÜNDEN ÇIKANLARA TIR ÇARPTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Batman-Siirt çevreyolunda bulunan bir düğün salonundaki düğüne katılan davetlilere yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada tır çarpmıştı. Çarpma ile birlikte sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, önündeki çok sayıda araca çarpıp 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.