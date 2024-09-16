Düğünde dehşet saçtılar: Patlayıcı madde atıldı

16 Eylül 2024 02:30 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 03:13

Eyüpsultan’da düğün salonuna patlayıcı madde atıldı. Saldırı sırasında düğün salonundaki insanlar dehşete kapılarak kaçmaya başladı. Saldırganlar bu sırada silahla ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Adana’da olaylı bir gece daha: Bekçiyi bıçaklayan kız ayağından vuruldu!

Adana’da olaylı bir gece daha: Bekçiyi bıçaklayan kız ayağından vuruldu!

Eyüpsultan Topçular Mahallesi Rami Kışlası Caddesi'nde akşam 21.40 sıralarında önce patlayıcı madde atıldı ardından silahla ateş açıldı. Bu sırada düğünde bulunan vatandaşlar paniğe kapılarak salonu boşalttı. Ekipler ihbar üzerine olay yerine gelerek inceleme başlattı.

DÜĞÜN SALONUNDA KORKU DOLU ANLAR

Oto tamir dükkanının üzerinde bulunan iki katlı bir düğün salonunun 1’inci katına patlayıcı madde atılmasının ardından salonun dışında etrafa ateş açıldı. Kimliği belirlenemeyen kişiler saldırılar sonrası kaçtı. Salonun 2’nci katında düğüne gelen vatandaşlar patlama​ sonrası kendilerini dışarı atarak durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve salonda uzun süre incelemelerde bulundu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.