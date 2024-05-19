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Düğünde gelin ve damat tarafı birbirine girdi: Yaralılar var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 May 2024 13:15 - Güncelleme : 19 May 2024 13:17
Düğünde gelin ve damat tarafı birbirine girdi: Yaralılar var

Adıyaman'da bir düğünde gelin ve damat tarafı birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman’da düzenlenen bir düğün töreni olaylı bitti. Gelin ve damat tarafının karıştığı kavgada çok sayıda kişi hastanelik oldu.

Olay Besni ilçesinde meydana geldi. Gelin ve damat tarafı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Düğünde gelin ve damat tarafı birbirine girdi: Yaralılar var - 1. Resim

Kavgada darp sonucu yaralanan E.Y., M.Y , H.T., K.Ö., ve Ş.Ö., isimli kişiler yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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