Düğünde ilginç anlar! Damada bulaşık deterjanı ve bulaşık süngeri takıldı

27 Ağustos 2024 11:59 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 12:07

Kırklareli Demirköy'de gerçekleşen düğün sosyal medyada gündem oldu. Nergül-Hakan Doğan çiftinin düğününde damadın arkadaşları damada temizlik malzemesi taktı.

Gelin ise, eşine bulaşık süngeri ve sarı bez takıldığını görünce kahkaha attı.

SARI BEZ TAKTILAR

Pastanın kesilmesinin ardından başlayan takı töreninde genç çiftin yakınları altın ve para takmak için kuyruk oluştururken, bazı arkadaşları da damada bulaşık deterjanı, sarı bez ve bulaşık süngeri taktılar. Hayatın müşterek olduğunu ve damadın eşine ev işlerinde yardım etmesi gerektiğini vurgulayan hediyelerde; bulaşık deterjanı, sünger, bulaşık eldiveni yer aldı.

Damadın arkadaşları, takı merasiminde kurdelesi temizlik malzemeleri ile dolan damada bir ömür boyu mutluluk diledi.