Düğünde ilginç anlar! Damada bulaşık deterjanı ve bulaşık süngeri takıldı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ağustos 2024 11:59 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 12:07
Kırklareli Demirköy ilçesinde Nergül-Hakan Doğan çiftinin düğünü ilginç görüntülere sahne oldu. Damadın arkadaşları damada bulaşık süngeri ve temizlik malzemesi taktı. O anlar sosyal medyada dikkat çekti.
Kırklareli Demirköy'de gerçekleşen düğün sosyal medyada gündem oldu. Nergül-Hakan Doğan çiftinin düğününde damadın arkadaşları damada temizlik malzemesi taktı.
Gelin ise, eşine bulaşık süngeri ve sarı bez takıldığını görünce kahkaha attı.
SARI BEZ TAKTILAR
Pastanın kesilmesinin ardından başlayan takı töreninde genç çiftin yakınları altın ve para takmak için kuyruk oluştururken, bazı arkadaşları da damada bulaşık deterjanı, sarı bez ve bulaşık süngeri taktılar. Hayatın müşterek olduğunu ve damadın eşine ev işlerinde yardım etmesi gerektiğini vurgulayan hediyelerde; bulaşık deterjanı, sünger, bulaşık eldiveni yer aldı.
Damadın arkadaşları, takı merasiminde kurdelesi temizlik malzemeleri ile dolan damada bir ömür boyu mutluluk diledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı