Düğünde maganda dehşeti: Hamile kadının bebeği öldü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 May 2024 16:23 - Güncelleme : 07 May 2024 16:25
Şanlıurfa'da bir düğünde havaya ateş açan maganda dehşet saçtı. Magandanın silahından çıkan kurşunun isabet ettiği kadının bebeği kurtarılamadı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde; bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada bazı magandalar havaya silahla ateş açtı.
Bu sırada orada bulunan 34 yaşındaki Zemzem Ö.'ye magandalardan birinin ateşlediği mermi isabet etti. (34) Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan 3 aylık hamile Zemzem Ö.'nün bebeğini kaybettiği belirlendi.
KADININ DURUMU AĞIR
Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edilen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, F.K. (48) ve C.K.’yi (58) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı