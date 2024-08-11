Düğünde maganda dehşeti! Kurşunlar tam kafasına isabet etti: Çığlık çığlığa anlar kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ağustos 2024 11:51 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 11:52
Giresun’un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde bir düğünde magandanın silahından çıkan kurşunlar Hüseyin Ölçücü ve Bilal Yetim'i hayattan koparttı. Kanlar içinde yerde uzanan vatandaşların kahreden anları kameraya yansıdı.
Ören Beldesi’nde bir düğünde magandalar havaya rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler Hüseyin Ölçücü ve Bilal Yetim'e isabet etti.
Ağır yaralı olarak Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Ölçücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Trabzon Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Bilal Yetimde aradan geçen 5 saatin ardından hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINDI
Olay sorasında Jandarma tarafından yapılan inceleme sonunda şüpheli olarak Muhterem D. (65) yakalanarak gözaltına alınırken, Eynesil İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusunun devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı