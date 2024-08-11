Düğünde maganda dehşeti! Kurşunlar tam kafasına isabet etti: Çığlık çığlığa anlar kamerada

11 Ağustos 2024 11:51 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 11:52

Manisa'da kahreden kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Manisa'da kahreden kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ören Beldesi’nde bir düğünde magandalar havaya rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler Hüseyin Ölçücü ve Bilal Yetim'e isabet etti.

Ağır yaralı olarak Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Ölçücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Trabzon Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Bilal Yetimde aradan geçen 5 saatin ardından hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sorasında Jandarma tarafından yapılan inceleme sonunda şüpheli olarak Muhterem D. (65) yakalanarak gözaltına alınırken, Eynesil İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusunun devam ettiği bildirildi.