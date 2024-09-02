Düğünde 'resmi nikah' kavgası! 2'si bıçakla 8 kişi yaralandı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Eylül 2024 10:57 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:06
Mersin'de bir düğünde resmi nikah yapılmadığı gerekçesiyle gelin ve damadın yakınları birbirine girdi. Kavgada 2'si bıçakla diğerleri darpla olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olayda damadın da hafif yaralandığı öğrenildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde gece saatlerinde bir düğün salonunda meydana gelen olayda; damat M.S.P. ile gelin A.P.'nin resmi nikahlarının olmadığı gerekçesiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın devamında gelin ile damadın yakınları kavgaya tutuştu. Çıkan kavgada 2'si bıçakla 8 kişi yaralandı. Olayı bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Polis olayla ilgili inceleme yaparken yaralılar da ilçe devlet hastanesine sevk edildi. Damadın da olayda hafif yaralandığı öğrenildi. Kavga ile ilgili biri bıçağı kullandığı ileri sürülen şüpheli olmak üzere 2 şahıs gözaltına alındı.
Öte yandan, yaralılardan hayati tehlikesi bulunan birinin de Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı