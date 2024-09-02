Düğünde 'resmi nikah' kavgası! 2'si bıçakla 8 kişi yaralandı

02 Eylül 2024 10:57 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:06

Diyarbakır'da akrabalar silahla çatıştı: Ölü ve yaralılar var!

Diyarbakır'da akrabalar silahla çatıştı: Ölü ve yaralılar var!

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece saatlerinde bir düğün salonunda meydana gelen olayda; damat M.S.P. ile gelin A.P.'nin resmi nikahlarının olmadığı gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın devamında gelin ile damadın yakınları kavgaya tutuştu. Çıkan kavgada 2'si bıçakla 8 kişi yaralandı. Olayı bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Polis olayla ilgili inceleme yaparken yaralılar da ilçe devlet hastanesine sevk edildi. Damadın da olayda hafif yaralandığı öğrenildi. Kavga ile ilgili biri bıçağı kullandığı ileri sürülen şüpheli olmak üzere 2 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, yaralılardan hayati tehlikesi bulunan birinin de Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.