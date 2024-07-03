Düğünden çeyrek final zaferine! Gelinlik ve damatlıkla maçı izlediler 

03 Temmuz 2024 00:33 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 00:37

EURO 2024 son 16 turu maçında Türkiye, Avusturya ile karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'ndaki maçı millilerimiz 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmayı Türkiye'nin dört bir yanından dev ekrandan izleyenler arasında ise düğünden çıkmış bir çift vardı.

Amasra ilçesinde yaşayan Gökhan Kabaşer, 7 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Monica Martinez bugün ile dünya evine girdi. Çift, düğün sonrasında kıyafetlerini değiştirmeden ilçe merkezindeki Kültür Parkı'na giderek Türkiye'nin EURO 2024'te son 16 mücadelesini takip etti.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın davetlisi olarak meydanda kurulan dev ekranda 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu oynanan Türkiye-Avusturya maçını izledi. Gelinlik ve damatlıklarıyla maçı takip eden çift, erken gelen golle büyük sevinç yaşadı.

"UMARIM MUTLULUĞU YAŞARIZ"

Büyük heyecan yaşadıklarını belirten Başkan Çakır, "Gelin ve damadımız, düğünden hemen sonra bizimle beraber maçı izliyor. Umarım Türkiye başarılı olur, gelin ve damadımızla birlikte zafer mutluluğunu yaşarız" dedi.

Eşiyle sosyal medyadan tanışığını ve uzun yıllar Dominik Cumhuriyeti'nde çalıştığını belirten damat Gökhan Kabaşer, çifte mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Evliliğim nedeniyle çok heyecanlı ve mutluyuz. Maç için de çok heyecanlıyız. Hemen maçın başında bir gol attık." dedi.

Gelin Moica Mertinez Kabaşer ise, "Türkiye çok güzel" diyerek, Türk Milli Takımı'nı desteklediğini belirtti.