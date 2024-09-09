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Düğünü iptal ettiren korkunç kavga kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Eylül 2024 12:44 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 12:50

İstanbul Esenyurt’ta bir düğünde başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan korkunç olay kameraya yansırken, düğünün de iptal edildiği öğrenildi.

İstanbul Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde gerçekleşen düğünde silahlar konuştu. İki grup arasında çıkan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. 

DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ

Olaya  çok sayıda polis ekibi olaya müdahale etti. Ara sokaklara taşan olay sonrasında düğün iptal edilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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