Dükkana geldi, kurşun yağdırdı: O anlar kamerada

07 Ağustos 2024 11:10 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:15

Tarla sulama kavgası katliama dönüştü! Bir aile yok oldu

Tarla sulama kavgası katliama dönüştü! Bir aile yok oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün akşam saatlerinde Karabaş Mahallesi Akça Cami Caddesi'nde meydana gelen olayda; 2 şüpheli bir köfteci dükkanına geldi.

Biraz dükkan çevresinde dolaşan şüphelilerden T.U., dükkanın önüne gelerek işletme sahibi D.B.'ye kurşun yağdırdı. Karın boşluğuna isabet eden mermi ile yaralanan D.B. kanlar içinde yere yığıldı, saldırganlar ise olay hızla uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, T.U.'nun dükkana geldiği, cebindeki tabancayı çıkartarak D.B.'ye ateş ettiği ve onu bekleyen arkadaşıyla kaçtığı anlar anlar yer aldı.